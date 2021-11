La Aragón Film Commission aúna esfuerzos en su nueva etapa

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) ha asumido formalmente la gestión de la Aragón Film Commission (AFC) aprobada por el Gobierno de Aragón y ayer presentó las nuevas líneas de actuación que pondrá en marcha para atraer rodajes a la Comunidad y dinamizar el sector audiovisual. Se trata así de «sumar y seguir generando valor», señaló el director general de la Cartv y presidente de la Aragón Film Commission, Francisco Querol, durante la presentación que tuvo lugar en la sede la corporación en Zaragoza. Querol destacó que «entre todos tenemos que crear riqueza y empleo en un sector que está creciendo exponencialmente. Debemos promover un relato que fomente el gran talento de nuestro territorio y generar un sector sólido y consolidado en Aragón».

Con el lema ‘All you need is Aragón’, la Aragón Film Commission trabajará de forma paralela en líneas como la atracción de rodajes o la prestación de servicios a las productoras en áreas que van desde el asesoramiento financiero al acompañamiento en trámites, permisos y localizaciones.

Rodajes sostenibles

La directora de Medios de la Cartv, María de Miguel, destacó que la AFC pondrá a disposición de las productoras un amplio directorio de localizaciones cinematográficas, asesorará sobre las condiciones de filmación y facilitará los contactos para la obtención ágil y eficiente de los permisos de rodaje y ejercerá, si fuera preciso, el papel de mediador en la solicitud de permisos para los rodajes en espacios privados como aeropuertos, circuitos, polígonos industriales, o enclaves en el medio natural y en edificios del patrimonio histórico gestionados por administraciones públicas.

De Miguel señaló que la AFC viene «a tejer una red y a poner en contacto a todos los que desde diferentes ámbitos ya están trabajando en rodajes en Aragón. Y es que, además, queremos promover que sean sostenibles, y para ello poner a disposición una guía de buenas prácticas en este sentido», recalcó.

La oferta de servicios para apoyar la logística de filmaciones y fomentar la industria audiovisual ya está disponible en la web www.aragonfilmcommission.es. La encargada de la coordinación técnica de la Aragón Film Commission, Estíbaliz Centeno, comentó que la web recoge «de una forma atractiva e intuitiva se recogen ejemplos de las principales producciones audiovisuales que han encontrado en los diferentes territorios de Aragón el escenario idóneo para sus rodajes». La página ofrece un directorio de localizaciones, empresas y profesionales acreditados del sector audiovisual, así como atención presencial, telefónica y ‘online’ a través de las vías de contactos recogidas en su portal.

En el transcurso del acto se desarrolló la mesa redonda ‘Aragón, tierra de cine’, moderada por Gaizka Urresti, director, productor y presidente de la de la Asociación de Productores Independientes Audiovisuales de Aragón (Aproar), que contó con Jaume Jordana, localizador de cine y publicidad, y Natalia Arazo, responsable técnica de Monegros Film Commission. Jordana apuntó que «Aragón ha dejado de ser un gran desconocido y los localizadores estamos proponiendo a la producción llevar las semanas de rodaje el máximo posible hacia aquí porque las ventajas de este territorio son difíciles de igualar».

Arazo recordó que la oficina de cine de Monegros «fue la pionera de Aragón en 2014» y que las personas que trabajan en ella conocen a fondo el terreno, así como los pasos a seguir «para que las productoras consigan los permisos y ser un nexo con ellas». En los diez primeros meses de 2021, la Monegros Film Commission ya había atendido alrededor de 80 peticiones de rodajes.