Ana Santos, premiada con la Sabina de Oro 2021 y Judith Prat con la de Plata

El Club de Opinión La Sabina ha decidido conceder su máxima distinción que concede anualmente, la Sabina de Oro, a Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España desde 2013, mientras que la Sabina de Plata 2021 ha recaído en la fotoperiodista Judith Prat.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre a las 19.00 en CaixaForum.

Estos galardones reconocen cada año la trayectoria en el campo profesional, cultural, artístico, científico o social de mujeres en Aragón. El premio Sabina de Oro reconoce a una mujer con una trayectoria ya consolidada y el premio Sabina de Plata supone un reconocimiento a una prometedora trayectoria.

El jurado ha destacado de Ana Santos su importante labor para potenciar la visibilización de la mujer y el feminismo en todos los ámbitos de la cultura, desde la institución que tan sabiamente dirige. Así, destacan el lanzamiento del Día de las Escritoras que se celebra anualmente desde octubre de 2016, y la búsqueda de la paridad en los seminarios, conferencias y exposiciones organizados por la institución.

También subrayan que, a lo largo de su carrera, ha recibido varios premios y reconocimientos, entre otros el premio a la trayectoria profesional en el sector del libro concedido por el Gobierno de Aragón, el Premio Mujer y Cultura Concedido por la Fundación Woman’s Week o el Premio Valores Humanos y Conocimiento concedido por Heraldo de Aragón.

Judith Prat ha captado el trabajo de la mujer en el mundo como veíamos en 'Matria'. José Miguel Marco.

En este año 2021, ha promovido la exposición sobre la vida y obra de Emilia Pardo Bazán, con motivo del centenario de su muerte. Por todo ello, el jurado le ha otorgado el premio Sabina de Oro 2021.

Respecto a Judith Prat, fotoperiodista, "destaca por sacar a la luz realidades que en ocasiones no son visibles". Según apunta el jurado, ha trabajado en los últimos años en África, Oriente Medio y América Latina, documentando temas como la guerra en Yemen, la violencia de Boko Haram en Nigeria, el conflicto armado y las minas de coltán en la RD del Congo, el conflicto en el Kurdistán, las condiciones de vida de la población siria refugiada en los países vecinos o el feminicidio en Ciudad Juárez, entre otros. Todas sus coberturas y proyectos fotográficos incluyen una marcada perspectiva de género y prestan especial atención a la situación de las mujeres.

Sus imágenes han sido premiadas en numerosos festivales y concursos nacionales e internacionales (Julia Margaret Cameron Award en Reino Unido, Prix de la Photographie Paris, Photofest Award en Mexico, International Photography Awards (IPA) en EEUU, Human photojournalism contest en Canadá, Moscow International Photo Awards…); publica en diferentes medios nacionales e internacionales (The New York Times, Al Jazeera, The Guardian, El Mundo, eldiario.es…) y su trabajo se ha expuesto en el Museo Nacional Reina Sofia, en el Círculo de Bellas Artes, en PhotoESPAÑA o en la Lonja de Zaragoza. En 2021 ha publicado el fotolibro MATRIA, editado por el Gobierno de Aragón. Por todo ello, el Jurado le ha otorgado el premio Sabina de Plata 2021.

El jurado ha estado compuesto por Clara Arpa (Sabina de Oro 2020); Marta Garú (periodista de Heraldo de Aragón); Daniel Gimeno (presidente de la Red Aragonesa de Inclusión Social); José Luis Melero (escritor); Ricardo Alfos (director de Caixa Forum); Laudelina Contreras (Junta Directiva de La Sabina); Elena Laseca (presidenta de La Sabina) y Mary Mar Martínez (secretaria del Jurado).