Anya Taylor-Joy: "Vivo cada personaje como una lección personal"

En los últimos dos años Anya Taylor-Joy ha consolidado su carrera y ya es una estrella de Hollywood a pesar de su juventud. La actriz, de 25 años, estrena la película ‘Última noche en el Soho’, firmada por el siempre brillante Edgar Wrigth. En su nueva cinta, es Sandie, una joven que vive en el Londres de los años 60 y busca enamorar a uno de sus ídolos musicales. Sandie es, en realidad, la forma corpórea que toma Eloise (Thomasin McKenzie) cada vez que consigue viajar en el tiempo.

¿Es cierto que consiguió su primer trabajo de interpretación en la película ‘La bruja’ por casualidad?

Sí. Empecé como modelo cuando tenía 16 años y como actriz dos años después. Conocí a un actor que me puso en contacto con su agente y así empezó todo. No estaba buscando un papel cuando surgió la posibilidad y ‘La bruja’ fue una de las primeras audiciones que hice. En el rodaje, era una chica de 18 años rodeada de adultos sin saber si realmente quería ser actriz. Sin embargo, la experiencia de ese rodaje fue tan maravillosa que me enseñó lo importante que es disfrutar con el trabajo que haces. Las personas con las que trabajé me cuidaron como si fuera parte de su familia.

¿Se ha coronado como la reina del terror?

No me considero la reina del terror, aunque me gusta el género. Trabajar con M. Night Shyamalan en dos ocasiones y en ‘La bruja’ contribuyó a crear esa imagen. Yo trato de no encasillarme, porque lo que más me gusta es ser actriz y cuando no trabajo siento que me falta algo. Edgar Wright es un director brillante que ha creado un ‘thriller’ psicológico muy original.

Wright, en un principio, tenía la intención de mostrar a su personaje en silencio durante todo el filme, aunque luego cambió de opinión, ¿le explicó por qué?

Sí. Me dijo que tenía más sentido dentro de la narración que Sandie pudiera hablar. Para ser honesta, me alegro de que lo cambiara porque soy una persona muy intensa y creo que este papel necesitaba diálogo.

¿A qué se refiere cuando dice que es muy intensa?

Que no me gusta quedarme a medias, sentir que no es un papel completo. Vivo cada personaje como una lección personal, así estoy aprendiendo a ser actriz. Creo que ha llegado el momento de aprender a relajarme.

‘Gambito de Dama’ cambió el rumbo de su carrera, ¿sigue pensando en ese papel?

Me siento muy, muy afortunada de haber trabajado en ese proyecto porque me permitió dar un paso adelante en mi carrera de actriz. Siento que cada día me enamoro más de mi profesión y eso, en definitiva, es lo más importante. No hago mi trabajo para conseguir premios, desde luego los éxitos son maravillosos, pero lo importante es tener firmado un proyecto por el que levantarte cada día. Me siento privilegiada de tener la oportunidad de ganarme la vida como actriz.