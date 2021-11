Tensión y lágrimas en 'La isla de las tentaciones' que viene

Confiesa la periodista Sandra Barneda que presentar 'La isla de las tentaciones' (Telecinco) le ha hecho mejor persona porque, durante la grabación, tuvo que hacer "un trabajo de contención" para "no juzgar y comprender" sobre las particularidades del amor. La cuarta temporada del formato promete ser la "batalla definitiva" entre la tentación y el sentimiento más intenso de las personas. "Es la edición más complicada porque creíamos que los que participaban ya conocían el formato e imaginaban que no les iba a superar. Pero las emociones no se pueden controlar", revela la presentadora.

Barneda desvela que durante el programa se llegó a bloquear y llorar por la "intensidad" de lo que estaba ocurriendo en la isla. "No puedo contarles lo que está pasando e intento tranquilizarles, pero me invadió el sufrimiento", avanza. El formato que pone a prueba la fidelidad, subraya Barneda, también "les cambia para bien" porque puede suponer un "aprendizaje importante" para las parejas.

Sin embargo, la periodista catalana se enfrentó a momentos que jamás habían ocurrido antes en el espacio. Una de las participantes, Zoe, se coló en una hoguera de los chicos incumpliendo así las normas del programa. La situación generó una tensión que Barneda tuvo que sortear sin saber muy bien cómo actuar. "Fue el susto de mi vida, porque no sabía quién era. Tardé unos segundos y dije que era una chica, y que no podía estar aquí", recuerda. "Ha sido la edición más intensa en todos los sentidos", reitera.

Juanra Gonzalo, director de la productora del programa, destaca la "naturalidad y espontaneidad" de las reacciones en la cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones', aunque también avanza novedades en la mecánica "para que las parejas y los tentadores no crean que se las saben todas". A un clásico como 'Villa Playa', el espacio suma una nueva residencia, 'Villa Paraíso', que será el escenario de la convivencia de cinco de los protagonistas junto a sus tentaciones.

También se incorpora un gran espejo en el que, a través del cristal, las parejas podrán reencontrarse sin tener que solicitar una hoguera de confrontación aunque, eso sí, no tendrán contacto físico. A las cuatro parejas ya conocidas se sumará una quinta, cuya identidad no se ha desvelado y que tendrá "un pasado en común con alguno de los protagonistas". Además, el espacio promete un "soltero VIP" conocido para los seguidores del formato y que revolucionará ambas villas.

Éxito de audiencia

El estreno inminente de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco llega tras el éxito de las tres anteriores ediciones. Cerró su tercera entrega con un 26,3% de cuota de pantalla y más de 3,1 millones de espectadores y un dato que lo convierte en un auténtico fenómeno entre la juventud que traspasa la pequeña pantalla: es el formato de entretenimiento más visto por los jóvenes en los últimos veinte años, con un 51,8% de 'share' en el segmento de edad de 16-34 años. "Habrá muchas más entregas en el futuro. Hemos comprado los billetes para salir en primavera para República Dominicana", bromea el director de Contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva.

El grupo de comunicación lanza su apuesta con la resaca del buen rendimiento de la secuela, 'La última tentación', que se despidió el pasado miércoles con un 18,4% y más de 2,1 millones de seguidores. Sin embargo, esta cercanía entre las dos versiones no preocupa al directivo. "Hay una correspondencia muy grande de públicos".