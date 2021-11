¿Qué hacen estas tres mujeres en la MAR?

Dentro de la plataforma de Mujeres Artistas Rurales (MAR, mujeresartistasrurales.es) creada en Aragón el pasado invierno hay afiliadas de todas las edades y procedencias. El único requisito para entrar en ella es residir formalmente en Aragón y tener más de 18 años. El campo de expresión artístico y/o artesano es tan vasto como el número de actividades que pueden enmarcarse bajo este paraguas conceptual. El denominador común a todas ellas, más allá de su nivel de profesionalización, se reparte entre el talento y y la ilusión.

Nadia Pastor Torrens vive en Los Ramones, pedanía de Olba (Teruel) y tiene 34 años de edad. “Vivía en Barcelona, pero en Olba tengo raíces familiares y casa. La ciudad es una jungla de extrema competencia; no me parecía el mejor lugar para desarrollarme a nivel artístico, no quería entrar en esa dinámica. Decidí venirme al pueblo e inicialmente me centré en trabajos relacionados con el monte y la naturaleza, pero la espalda se quejaba y entendí que era el momento de volcarme en lo que había estudiado, diseño gráfico. Sigo vinculada al trabajo en la naturaleza, hago mesas interpretativas de flora y fauna para rutas, señalizo senderos familiares para varios ayuntamientos, pero en el tema artesano suelo hacer cartelería, estampación de camisetas y monto puestos en mercadillos, encargos aparte. Saco un calendario anual con ilustraciones; el de 2022 lo presentaré en breve. Además, en Los Pertegaces, que también es parte de Olba, se ha acondicionado un local social para exposiciones y lo voy a estrenar. MAR es una gran idea y me encanta ser parte de ella. En Instagram estoy localizable como @ene_de_nadia, por cierto”.

Paula, joyera y magallonera. Heraldo.es

Paula, una joya

Paula Jiménez Yera vive en Magallón, su pueblo, tiene 44 años y empezó a experimentar con la joyería hace 20 en una escuela privada de Zaragoza. “Trabajé un tiempo allá y luego cambié de sector, pero nunca abandoné la confección de joyas. Más tarde volví a estudiar Bellas Artes, en Teruel, y finalicé estudios en Valencia, donde actualicé mi formación en joyería adoptando un tono más contemporáneo. Volví a mi pueblo en 2019, y aquí estoy. Me muevo a través de mi web, paulayera.com, visito ferias y muevo mis creaciones a través de diferentes eventos y exposiciones, en dos líneas: una más comercial, con la plata como materia prima principal, y otra más artística, donde me atrevo con objetos encontrados, madera, vidrio y gemas, aplicando técnicas experimentales. La filosofía de MAR me enganchó desde el principio, ya conocía a algunas de las afiliadas y me encantaría abordar algún proyecto en común”.

Yolanda, con un vitral restaurado en Bujaraloz Heraldo.es

Yolanda, atleta del vitral

Yolanda Badía es de Banastás, a seis kilómetros de Huesca, y ha cumplido los 50 en este 2021. Arte al margen, es una atleta de talla planetaria; fue campeona del mundo en 400 metros lisos de veteranas hace seis años. “Empecé hace 22 años a trabajar la vidriera emplomada, luego pasé a trabajos de restauración y sigo en las dos cosas. Abrí puerta en Huesca, en un local que se me quedó pequeño, y la verdad es que prefería el entorno rural. En Banastás mi padre fue panadero, y aquí siguen viviendo mis padres; hallé una casa vieja que pude reformar, y la cosa funcionó.

Más información Mujeres Artistas Rurales, nuevo mar creativo aragonés

Yolanda renueva constantemente su amor al vitral. "Me he abierto a nuevas técnicas, y por demanda surgieron también cursos de restauración y elaboración para grupos muy diversos, que incluyen niños y discapacitados. Estoy instalando otro taller en Francia, una granja renovada junto a Bagneres de Luchon, y ando muy enganchada al vidrio con soplete actualmente. También me interesa el reciclaje, hago rosas y flores de nieve que han funcionado muy bien; ahora ando con un lucernario para una vivienda particular: Podéis ver lo que hago en vitraleshuesca.com, o en mi perfil de Instagram, @yolibadia”.