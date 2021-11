Fayón inaugura un Espacio expositivo dedicado a la artista María Pilar Burges

ZARAGOZA. La pintora aragonesa María Pilar Burges (Zaragoza, 1928 -2008) ya tiene un espacio expositivo en la localidad zaragozana de Fayón, donde pintó los frescos de la ermita de Nuestra Señora del Pilar en los años 50 y luego en 2006, con la ayuda de sus alumnos Juan y Héctor Baldellou. Por su labor, Burges fue nombrada hija adoptiva de la localidad a título póstumo en 2017. Así se cumple uno de sus deseos testamentarios: ver expuesto el conjunto de sus obras en un mismo ámbito.

La inauguración del ‘Espacio María Pilar Burges – Fayón’ cuenta con la presencia del director general de Cultura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea; el alcalde de Fayón, Roberto Cabistany y el hermano de la pintora, Juan Antonio Burges. También acudió Mary Burges, sobrina suya y comisaria de la exposición reciente que se le rindió en la sala África Ibarra.

El nuevo espacio tiene 400 metros cuadrados, y se podrán ver de forma rotatoria las 200 obras que Juan Antonio Burges donó a Fayón en 2015. El ayuntamiento ha invertido 75.000 euros en este centro, situado junto al Museo de la Batalla del Ebro y el futuro Museo de la Navegación.

Alumna predilecta de Joaquina Zamora, María Pilar Burges fue una artista polifacética cuya larga trayectoria le permitió trabajar y experimentar con distintas técnicas y materiales; cursar estudios becados en Barcelona o Roma; ejercer de profesora durante varias décadas en la Escuela de Arte Aplicado Burges y cultivar un estilo pictórico propio, el denominado Hiperrealismo Situacional, con gran carga de crítica social a los problemas de su tiempo. Pintora expresionista y autora teatral, se aproximó al mundo de Goya y le rindió homenaje en varios de sus cuadros.

«Para mí la pintura ha sido una aventura en la te podías estozolar o desgraciar porque siempre he pintado de verdad, pintaba toda yo, entregada y de cuerpo entero. He sido una profesional. Soy pintora por realización y he querido aprender, investigar, conocer las técnicas. Trabajé en publicidad, fui dibujante de envases, figurinista, me asocié con una modista. He sido uno de los pintores más vendidos en Zaragoza y desde Zaragoza. Represento a una generación porque hice todos los pasos. He intentado vivir de acuerdo a una frase de Borges, que tengo ahí colgada: “No hay otra virtud que ser valiente”», dijo a HERALDO en 2006.