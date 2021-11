La tensión entre Oriente y Occidente inspira otra novela de Julia Navarro

Julia Navarro (Madrid, 1952) confiesa que alimenta sus ficciones de la prensa: acude cada mañana al kiosco, lee en papel, ya no recorta, pero siempre halla historias, hechos y personajes que se le quedan en la memoria o que forman parte de un proyecto. Es una escritora más bien intuitiva, que escribe mucho mentalmente, y que cuando se sienta a redactar la prosa fluye sola con sus criaturas y con algunas obsesiones: el retrato psicológico, el enigma de la identidad, la variedad de escenarios o el cosmopolitismo, la acción constante y ese binomio casi indestructible de morir o matar, un binomio que alimenta muchas de sus novelas, empezando por el título.

Ayer, tras comer en Zaragoza, hablaba de su nueva novela, ‘De ninguna parte’ (Plaza & Janés), la octava; revela que nació de noticias de la prensa -"estoy siguiendo con mucha atención las crónicas del juicio del Bataclan", señala- y de esas preguntas que se quedan sin respuesta y que abordan la materia esencial de sus ficciones: "Yo me pregunto siempre por los porqués de las cosas. Y esta es una novela que presenta algunas claves y obsesiones de otras novelas mías, sin duda, porque aborda también algo que me persigue siempre: la complejidad de la condición humana. De eso tratan mis novelas y también ésta. Mi literatura tiene una deuda clara con la convulsa realidad".

‘De ninguna parte’ es la historia de dos hombres, con sus familias, o sus dolorosas sombras, detrás: Abir, un joven que asiste al asesinato de su familia en una sorprendente despliegue del ejército israelí, una misión en Beirut (Líbano); y Jacob Baudin, uno de los soldados judíos que participó en el crimen. La novela narra la vida de los dos protagonistas desde el asesinato y también sus existencias cruzadas y algunas pasiones, como las de la prima Noura o Nora, que se rebela contra las imposiciones familiares, y su amiga Marion, que rompe el corazón de Abir.

La novela se abre con su voz, a medianoche, en París; dice: "Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir".

"Posiblemente haya una especie de hilo conductor que vincula mis novelas, sí. El misterio de la identidad también está en ‘Dime quién soy’, la novela que se ha convertido en una serie de televisión", dice, y valora el proyecto como muy satisfactorio. "Estoy contenta. Ha costado. No era nada fácil resumir 1.200 páginas en nueve episodios. Solo me reservé la posibilidad de revisar los guiones, pero no he participado en su redacción. Y siempre he tenido claro que quería que Irene Escolar fuese la intérprete. No la conocía personalmente, pero me encantaba y creo que ha hecho un gran trabajo. Y Carolina Yuste y Oriol Pla han estado de maravilla. La serie ya ha sido adquirida en los Países Nórdicos y se está emitiendo en Estados Unidos", señala la autora de ‘Tú no matarás’.

Regresa a su novela y explica: "No nos llamemos a engaño. Este no es un libro sobre Israel y Palestina, aunque esté aquí la tensión entre los judíos y los musulmanes. En absoluto. Es un libro sobre las claroscuros de la conciencia, sobre la muerte, a la que todos estamos condenados más tarde o más temprano, y, especialmente, sobre la oposición entre Oriente y Occidente".

La autora, con fluidos diálogos, incorpora otros asuntos en una ficción que transcurre en distintos lugares, Bruselas, París, Beirut, Tel Aviv. Y esos temas, como se percibe ya en las primera líneas, son la venganza, que es una forma permanente de violencia. "La violencia es uno de los motores de la Historia y está en el libro todo el tiempo", como está otro tema capital: la religión, que se transforma también en intolerancia, y están la defensa del cuerpo y la libertad de la mujer.