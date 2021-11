Toreros Muertos y No Me Pises Que Llevo Chanclas se unen en una gira conjunta

Las históricas bandas Los Toreros Muertos y No Me Pises Que Llevo Chanclas han unido esfuerzos para organizar una gira conjunta que, bajo el nuevo nombre de Toreros Con Chanclas, arrancará el 27 de noviembre en el teatro de la localidad sevillana de Los Palacios.

El "anhelo común por dinamitar la pomposidad" y "las ganas de cachondeo", han explicado ellos en nota de prensa, ha llevado a esta alianza entre los líderes de ambas formaciones, Pablo Carbonell y Pepe Begines, quienes se conocen de años de "encuentros en escenarios, carreteras, películas y demás intentos por escapar del trabajo normal".

"Unos más payasos, otros más intelectuales, unos más satíricos, otros más punkis, unos más verbeneros, otros más jazzis… ¿Por qué no todo a la vez?", se pregunta Carbonell como justificación de esta unión, en la que "No Me Pises Que Llevo Chanclas es a Los Toreros Muertos lo mismo que el mundo rural para el urbano".

Precisamente, la banda que capitanea desde 1986 este músico y actor gaditano es señalada por Begines como el origen inspirador ese mismo año de su propio grupo, que, "pocos años después con su estilo agropop, se sumaba al club donde el buen rollo y la música convergen y se confunden", indica en la nota de prensa.

Tras alcanzar éxitos como "Yo no me llamo Javier" o "Manolito", Los Toreros Muertos se separaron en 1992, para regresar en 2007 con su formación original y un recopilatorio al que en 2019 siguió su primer trabajo de estudio en 27 años, "Estruendo Folclórico".

También de origen sevillano, No Me Pises Que Llevo Chanclas ha permanecido activa desde su nacimiento en 1986 y ha dado lugar a 14 discos entre álbumes de estudio, directos y recopilatorios, hasta el más reciente "Rock con tomate" (2019).

Junto con la gira, el surgimiento de Toreros Con Chanclas ha dado lugar a un nuevo tema, "Agüita agropop", popurrí en el que, intercalados a lo largo de la versión original de "Mi agüita amarilla" de Los Toreros Muertos, suenan fragmentos de lo más destacado de No Me Pises Que Llevo Chanclas.