Aitana contesta a las críticas tras su nueva canción con Cali y el Dandee

Aitana Ocaña ha demostrado ser todo un fenómeno en el mundo musical. Tras su paso por Operación Triunfo en 2017, la cantante catalana ha publicado multitud de canciones y, además, ha colaborado con muchos artistas de renombre y ha sido reclutada por numerosas marcas para protagonizar sus campañas publicitarias, como la reciente de McDonalds con su McAitana.

En esta ocasión, la que quedara en segundo puesto del concurso de Operación Triunfo ha estado en el punto de mira a causa de las declaraciones de un periodista musical, Arturo Paniagua, en la red social Twitter. Concretamente, publicó un post donde decía que "hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que deje de hacer un 'featuring' (colaboración, en inglés) a la semana".

Aitana no ha querido guardar silencio y ha contestado a este post con un mensaje feminista: "Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", asevera la artista. Asimismo, la cantante opina que la cantidad de canciones que produce no son tantas como para criticarlo. "Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones".

El periodista musical ha defendido su postura asegurando que "no es una cuestión de género". "Hay que debatir la necesidad constante de promover colaboraciones y publicar música constantemente en la que os encontráis los artistas", añade.

'Coldplay', con Cali y el Dandee

La canción 'Coldplay' ha salido en las plataformas musicales este viernes. Los tres jóvenes, que ya mostraron lo que son capaces de hacer con '+', lanzada en el año 2019, han decidido volver a colaborar después de poner los dientes largos a los fans con una publicación en Instagram, donde Cali y el Dandee decían: "¿Sacamos otra o qué?", en una foto con Aitana.

Finalmente, se ha hecho realidad tan solo dos días después de dicho post en Instagram con el lanzamiento de una canción que tiene el mismo nombre que el famoso grupo británico.