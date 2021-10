Iñaki Gabilondo, Roberto Leal, Álvaro Morte o Aitana entre los galardonados con los Premios Ondas 2021

Este miércoles se ha dado a conocer el fallo del jurado de los Premios Ondas 2021 en voz del secretario general del los galardones Jaume Serra en el programa 'La Ventana' de Carles Francino en la Cadena Ser.

Este año, el listado de ganadores incluye entre otros a Iñaki Gabilondo, Aitana, Mikel Erentxun o Roberto Leal. Los Premios Ondas 2021 han logrado superar, un año más, el récord de participación y han alcanzado las 550 candidaturas de 17 países de todo el mundo.

Iñaki Gabilondo, premio ondas especial

El veterano periodista ha recibido el galardón por su dilatada carrera radiofónica al servicio de la radio y de sus oyentes, por la dignidad con la que ha desarrollado su labor como periodista en tiempos difíciles y por su fidelidad a los proyectos profesionales emprendidos en diferentes etapas de la Cadena SER. En tiempos de zozobra y de incógnita en el mundo de la comunicación, su ejemplo ético y su apuesta por los valores que dignifican el periodismo, continúan siendo un ejemplo a seguir por parte de los hombres y las mujeres que se dedican a las labores radiofónicas.

Premios Ondas Nacional en categoría de Radio



Mejor programa de radio: Crims – Catalunya Radio. Dirigido por Carles Porta: un programa que ha recuperado con rigor periodístico, máxima calidad y éxito la narrativa radiofónica de la crónica negra.

Mención especial del jurado: El pirata y su banda – Rock FM. Su director Juan Pablo Ordúñez, El Pirata, es una referencia indiscutible en la radio musical de las últimas décadas, y junto a su equipo despierta de manera original cada mañana a la audiencia con una propuesta que mezcla de rock, entretenimiento y humor.

- Trayectoria o mejor labor profesional: Ángeles Afuera – Cadena SER. Por la excelencia de una vida dedicada a la radio como periodista, investigadora, comunicadora y constructora del departamento de documentación de la cadena SER, memoria de la radio en España.

Mejor idea radiofónica: I Concurso Nacional de Podcast Escolar, promovido por Eloquenze - RNE Por estimular en colegios e institutos la creatividad radiofónica.

- Mejor programación especial: Servicios informativos de la Cadena SER en Canarias por la cobertura de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma

A los servicios informativos de la Cadena Ser en Canarias que han cubierto la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y que han acreditado talento descriptivo, conocimiento del terreno y una gran sensibilidad en el tratamiento de una catástrofe natural y humana.

- Mejor podcast o programa de emisión digital (ex aequo): Deforme semanal ideal total – Radio Primavera Sound. De Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón por crear un show radiofónico con una visión provocadora y feminista de la cultura y de la vida.

Estirando el chicle – Podium Podcast. De Victoria Martín y Carolina Iglesias. Por un programa rompedor en el lenguaje y el enfoque que mezcla humor, entrevistas y contenidos sociales sin prejuicios.

- Mejor programa de radio de proximidad: Què t'hi jugues – SER Catalunya. Dirigido por Sique Rodríguez, por conjugar periodismo deportivo de investigación y entretenimiento en un formato novedoso, y en un horario poco habitual.

Premios Ondas en la Categoría de Televisión

- Mejor programa de entretenimiento: al contenido de Playz RTVE. Por ser la nueva ventana con la que RTVE se adapta a los nuevos consumos y hace accesible de forma gratuita contenidos originales

- Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Cobertura del campeonato de fútbol EURO2020 - Mediaset. Por el extraordinario despliegue humano y digital que este evento deportivo ha requerido en un momento de dificultad excepcional y siendo el primer gran evento deportivo europeo celebrado en periodo de pandemia.

- Mejor presentador o presentadora: Roberto Leal - Atresmedia. Por su versatilidad como conductor del veterano concurso Pasapalabra. Y lograr con empatía, desenfado y bondad que el programa sea algo más que un concurso al uso, y convertirlo en un fenómeno del entretenimiento en la tele generalista.

- Mejor serie de comedia (ex aequo): Maricón Perdido – TNT. Por enseñarnos que podemos reírnos de las experiencias más difíciles de una vida.

Vamos Juan - HBO. Por mostrar una versión de nosotros mismos, ácida, inconformista, luchadora, inconsciente..

- Mejor serie de drama: Antidisturbios – Movistar+. Porque supone una nueva confirmación del momento dorado de las series españolas y del talento de Rodrigo Sorogoyen para escarbar en las cloacas de nuestra sociedad a través de nuestras historias con actores en plena forma.

- Mejor intérprete masculino en ficción: Álvaro Morte. La Casa de Papel - Netflix. Por su solvente y carismática interpretación del profesor de La Casa de Papel. Un trabajo interpretativo con el que ha liderado el reparto de esta serie que ha sido y es un fenómeno nacional y que se ha convertido en una de las ficciones españolas con mayor proyección internacional de todos los tiempos y parte del imaginario colectivo.

- Mejor intérprete femenina en ficción: Vicky Luengo. Antidisturbios - Movistar+ En una serie sobre un sector tan masculino como los Antidisturbios,

- Mejor emisión por emisoras o cadenas no nacionales: Televisión Canaria por su cobertura relacionada con la erupción del volcán en La Palma

- Mejor documental o serie documental: Eso que tú me das – Atresmedia. Por demostrarnos que se puede empezar a vivir cuando nos estamos despidiendo de la vida, por el valor de la palabra, de los silencios, de los rodajes al aire libre.

Premios Ondas en la categoría de Música

- A la trayectoria: Mikel Erentxun. Por sus más de cuatro décadas de trayectoria en la música, tanto dentro como fuera de Duncan Dhu y con una notable evolución.

- Fenómeno musical del año (ex aequo):

Aitana. Por ser una de las artistas más relevantes del pop nacional de los últimos años. Por su forma de conectar con una audiencia masiva.

Pablo López. Por la increíble labor de su gira Mayday&Stay Tour, con la que ha conseguido revitalizar los conciertos en uno de los momentos más complicados para la música en directo.

Premios Ondas en la categoría de Publicidad

- Mejor campaña de radio (ex aequo):

"Subidón de verano" de la agencia Sra. Rushmore para la ONCE

"El viaje que no voy a hacer" de la agencia Shackleton para RENFE.

- Mejor agencia de radio: Contrapunto BBDO

Premios Ondas Internacional en la categoría de Radio y Televisión

En Radio- Faïdos Sonore de Francia y Radiotelevisione svizzera di lingua italiana SRG SSR de Suiza "LA FORESTA DEI VIOLINI" (The violins forest)

Premio Ondas Internacional en categoría de Televisión. KBS (Korean Broadcasting System) – Corea del Sur "NONGIN SET CHEONGIN HANA" (Watch me! A decade of deaf-defying dance)

- Mención Especial del jurado: Caracol Televisión – Colombia - "ASESINATO DEL PRESIDENTE DE HAITÍ" (Assassination of the President of Haiti)