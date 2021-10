Zaragoza y Nueva York unidas por el alma del agua del Hudson y del Ebro

Dos almas frente al río

'El Alma del Ebro' mira sin rostro al río grande de Zaragoza mientras 'Water's Soul', en el paseo marítimo junto al Hudson, manda callar a una de las ciudades más ruidosas del planeta (Nueva York). Ambas esculturas son obra de Jaime Plensa, el autor que está causando sensación tanto en Nueva Jersey como en Manhattan con esta recién colocada escultura que es la más grande que ha diseñado hasta el momento. Se trata de un busto de 22 metros de altura que pide silencio y rinde homenaje al agua.

El autor, casualmente ha titulado ambas obras con el mismo concepto: 'El Alma del Ebro' y 'El Alma del Agua' ('Water's Soul). "Me parecía muy oportuno hacer una figura con el dedo en sus labios porque creo que estamos en un momento tan ruidoso que no podemos escuchar esta voz profunda del agua que siempre nos está hablando", dijo Plensa en una entrevista dos días antes de que la obra, instalada en Nueva Jersey pero claramente visible desde Nueva York, sea inaugurada oficialmente.

La escultura de Plensa en Zaragoza (que mide 12 metros de alto) se ha convertido en un icono del parque del agua. La recién colocada en Nueva jersey alcanza los 22 metros y su ubicación en la ciudad no es casual. Al estar junto al río Hudson, rinde también un homenaje al agua: "Somos un 60% de agua, el 70% de la superficie de la Tierra es agua, y nos hemos acostumbrado tanto a verla que ya no nos damos cuenta de que existe. Creo que es el momento de reivindicarla y volver a poner nuestra atención en ella", agrega el autor. La obra, el busto de una joven mujer con el índice en los labios, está situada en un paseo marítimo de la zona de Newport, en Nueva Jersey, y mira hacia los inconfundibles rascacielos de la Gran Manzana, con el imponente One World Trade Center a plena vista.

Otra gran firma en Zaragoza y en Nueva York

Junto a la escultura del 'Alma del Ebro' se encuentra el pabellón puente, obra de Zaha Hadid. La arquitecta angloiraquí también es autora de uno de los edificios más icónicos de la emergente zona del High Line de Nueva York.

El edificio residencial (único con su firma), que se encuentra en el 520 West 28th Street, es conocido como el Zaha Hadid Building. Fue uno de los últimos proyectos de Hadid antes de morir. Tanto el Pabellón Puente de Zaragoza como el Zaha Hadid Building de Nueva York comparten la característica de poder albergar galerías de arte en su interior.

La actual sede del Mobility City y el inmueble que se sitúa a lo largo del High Line, en el Barrio de Chelsea en Manhattan, se distinguen por ese particular estilo arquitectónico neo futurista, por el uso de la curva y su modernismo geométrico que hace inconfundible el estilo de la autora.

El pabellón puente de Zaha Hadid y el edificio residencial de la misma autora en NYC Víctor Meneses | Pedro Etura

Un edificio de laboratorios en NYC, un centro comercial en Zaragoza

Un poco más arriba de The Vessel, donde termina (o empieza para algunos) la High Line, se encuentra 'The Northwest Corner Building', un edificio construido por Rafael Moneo. Esta firma arquitectónica también se puede ver por las calles de Zaragoza, concretamente en la avenida Juan Carlos I, que es donde se encuentra el centro comercial Aragonia.

Situado en la esquina entre Broadway con la calle 120, el edificio de Ciencias ('The Northwest Corner Building') completa la esquina noroeste del prestigioso Campus de Columbia en Nueva York. En Zaragoza, el centro comercial diseñado por Moneo también está dentro de la zona universitaria de la urbe. Aunque su función es completamente diferente, ambos edificios comparte la prestigiosa firma del arquitecto tudelano.

El centro comercial de Aragonia y The Northwest Corner Building, ambos de Rafael Moneo Heraldo.es

El oscense que fascinó a las 'celebrities' de Manhattan

Del oeste de Nueva York pasamos al Este, y de Zaragoza a Huesca. Otra de las miradas compartidas entre Aragón y Nueva York es la de la Fundación Ángel Orensanz. Es un centro cultural dinámico de referencia en EE. UU. y se presta como espacio para la celebración de eventos de alto standing. En esta ocasión lo que une a ambas ciudades es la procedencia aragonesa de la firma, no su obra.

Fundación Orensanz Angel Orensanz Foundation

La Fundación Ángel Orensanz, en el corazón del Lower East Side de Manhattan, se habilitó en una sinagoga neogótica de 1849, una de las más grandes y más antiguas de todos los Estados Unidos, levantada en su origen para una congregación de judíos alemanes. Construida por el arquitecto judío alemán Alexander Saelty, se inspiró en su diseño en la catedral de Colonia y en su interior cabían hasta 1.500 fieles. Tiene las mismas medidas que la Capilla Sixtina.

Fundación Ángel Orensanz de Nueva York, creada por el escultor oscense en los años 80 en una antigua sinagoga judía, es un dinámico centro cultural y además, un espacio de referencia en Estados Unidos para la celebración de eventos y grabaciones que se aprovechan de su interior enigmático y fascinante.

Por allí han pasado innumerables 'celebrities', actores, directores, diseñadores o literatos: Arthur Miller presentó obras, Alexander McQueen organizó desfiles, Lady Gaga grabó escenas musicales o Matthew Broderick y Sara Jessica Parker eligieron este singular templo para casarse en 1997. "A Sara Jessica le encanta este espacio", comentan en la fundación.