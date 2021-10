Rafael José de Crespo, magistrado y escritor nacido en Alfajarín en 1779, fue el autor de Don Papis de Bobadilla, una de aquellas novelas que se escribieron a comienzos del siglo XIX a imitación del Quijote pero con intención manifiestamente reaccionaria. En todas ellas (pienso entre otras en las novelas de Luis Arias de León o Juan Francisco Siñeriz) sus protagonistas enloquecían a causa de lecturas perniciosas y se lanzaban a recorrer el mundo. Yo creía tener todos los libros de Crespo, incluida la edición de 'Don Abestruz. Novela vurlesca', que firmó con sus iniciales R.C.R. (Rafael Crespo Roche) y que nos dio a conocer el profesor Fermín Gil Encabo. Y presumía, además, de un ejemplar singular de su Poética publicada en Valencia por Benito Monfort en 1839: el que el propio Crespo envió desde aquella ciudad, dedicado de su puño y letra, a su amigo Antonino Blanc junto con una carta en la que se leía: “Por separado, como muestra de cariño, remito a V. un ejemplar de mi Poética: es el segundo que llega a Aragón y solo siento cueste a V. los dineros del correo, aunque pocos serán, porque no tengo otra vía para remitírselo”.

El Don Papis se publicó en Zaragoza en 1829, en una edición de seis tomos. Es la que yo tengo y la que conocíamos todos: la que siempre creímos príncipe. Pero no habíamos leído bien a Crespo. Éste, en el prólogo a sus Poesías Epigramatarias de 1827 ya advirtió que en 1814 había publicado un volumen distinto del Don Papis, que no firmó con su nombre sino que lo atribuyó a un ficticio “Abate Palominos”. Fue el profesor Pedro Álvarez de Miranda quien encontró ese ejemplar, aunque mutilado, pues le faltaba un buen número de páginas, en el Servicio Histórico Militar de Madrid y lo dio a conocer en un artículo publicado en 1999. Años después localizaría un ejemplar completo en una biblioteca particular de Pamplona y el círculo se cerraría. Ya solo resta editarlo.

