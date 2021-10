Paloma del Río: "Solo en los Juegos se equipara el deporte femenino y el masculino"

Se pagó la carrera de Periodismo trabajando como enfermera en la uci de una Clínica de Madrid. Desde Seúl, ha narrado todos los Juegos Olímpicos. Referente del deporte y del feminismo, el pasado día 2 fue ponente en Zaragoza en la charla organizada por el Gobierno de Aragón ‘De lo analógico a lo digital: la autoeducación de la periodista en un mundo masculino’.

Paloma del Río, en Zaragoza.

Estuve en un congreso de innovación y educación. Mi ponencia iba sobre mi experiencia como una persona que ha nacido en el mundo analógico y que se ha tenido que transformar al mundo digital por vocación y porque lo necesita para su trabajo. Y además, cómo han influido las redes sociales en la comunicación y en el deporte femenino, y el trato que se les da a las deportistas y a las mujeres en general dentro de los medios: el menosprecio que sufren las deportistas y cómo se tocan temas que no tienen nada que ver.

En todos los años que lleva de profesión, ¿no ha advertido una evolución en la comprensión del deporte femenino?

Lo que noto es que hay un poco más de presencia de deporte femenino en los medios, pero solo un poco más. Únicamente se equiparan el deporte masculino y el femenino durante los Juegos Olímpicos, durante esos 16 días sí se aproximan. Una vez que acaban los Juegos, las mujeres vuelven a tener el mismo espacio: hay que buscarlas con lupa. Lamentablemente, el género periodístico del deporte femenino es el breve.

¿Cuántos espectadores querría ver en un Real Madrid-Barça femenino?

Es que yo no sigo el fútbol porque me aburre mucho. Veo fútbol solo cuando hay Eurocopa o Mundial. Estoy entretenida en otros deportes: rugby, tenis, natación, ciclismo o los que trato yo, como la gimnasia y el patinaje. Cada fin de semana disfruto mucho viendo deporte, pero no fútbol. Sí voy a algún estadio de fútbol femenino. Por ejemplo, en Madrid vivo muy cerca de donde compite el Atlético de Madrid.

Buen equipo, el Atlético...

Si estoy en Bilbao, me voy a Lezama a ver a las chicas del Athletic. Pero voy por militancia. Y porque el fútbol femenino tiene menos teatro que el masculino. Las chicas no montan las broncas que montan los chicos, los paripés, algo que es absurdo porque ahora los campos están llenos de cámaras.

¿Qué han hecho periodistas como Olga Viza, María Escario o usted por ayudar a que el feminismo llegue también al deporte?

Posicionar el deporte femenino para hacerlo visible. Porque lo que no se ve no existe. Si no ponemos el deporte femenino encima de la mesa, los patrocinadores no se van a acordar de que existe. Todas hemos notado una injusticia tremenda. Nos convertimos en especialistas en deporte minoritario y femenino precisamente por eso, por la desigualdad en el trato que ha habido a lo largo de la historia en la cobertura que se da al deporte masculino y al femenino.

¿Qué ha sido lo mejor estos años desde los Juegos de Seúl?

Lo mejor, ahora que ya estoy al final de mi carrera profesional, la satisfacción de haber hecho lo que me gusta, que es trabajar en el deporte minoritario, hacer transmisiones de deportes preciosos, haber tenido la oportunidad de haber cubierto tantos Juegos Olímpicos, ver la dimensión del olimpismo desde dentro.

¿Cree que la igualdad entre sexos no llegará hasta que a la mujer se la trate igual en el deporte?

Los hombres llevan haciendo deporte desde la Grecia antigua; las mujeres han empezado hace 150 años. Imagínese todo lo que nos queda por delante por hacer y por recuperar. El deporte es un reflejo de lo que pasa en la sociedad: las mujeres estamos apartadas. A pesar de que haya mucho talento, no se nos reconoce. Nos cuesta mucho llegar a las gobernanzas. En presidencias de federaciones internacionales, estamos en cuatro o cinco de 66. El tiempo que me quede, voy a seguir peleando porque esto se iguale.