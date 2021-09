Así es el homenaje de Bunbury a un grande de la música latina

Enrique Bunbury ha sorprendido a sus seguidores con una nueva canción y un vídeo que este martes presentó a través de las redes sociales. Se trata de su particular homenaje a uno de los nombres dorados de la música latina, José José, al que el zaragozano recuerda a los dos años de su muerte con una versión de uno de sus temas más conocidos: 'El triste'.

Bunbury explicó a sus seguidores que este trabajo es una espinita que se saca después de que unos problemas de papeleo dieran al traste con un gran concierto de recuerdo al cantante mexicano:

"Hace un año y medio tenía previsto participar en un homenaje a José José que se celebró en la Ciudad de México en el marco del Vive Latino 2020. Estuve colaborando con Meme del Real de Café Tacvba, y ensayando a distancia hasta que, en el último minuto, y por problemas de visado y entradas y salidas, no pude volar".

"Una espinita se me quedó clavada. Este verano me metí en el estudio de Paco Loco en El Puerto Santa María para grabar mi propia versión de El Triste. He querido hacer coincidir su publicación con el segundo aniversario de su muerte y homenajear así a José José, el Príncipe de la Canción, posiblemente el cantante más querido entre los hispanos de todas las Américas", escribe el cantante.

En cuanto a la versión dice el aragonés: "También he buscado hacer un guiño -a modo tributo- a los arreglistas de la época (los 70) emulando el sonido vintage y adaptándolo al formato de una banda de rock sin complejos ni limitaciones, como son Los Santos Inocentes".

José José, fue un cantante, músico, productor discográfico, que también hizo sus pinitos como actor.

Se le considera como un icono musical en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en América Latina.