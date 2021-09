Sergio Dalma "Sigo con la ilusión intacta y las ganas de disfrutar con el público"

Vuelve a Zaragoza tras retomar la gira interrumpida por la pandemia...

Teníamos muchas ganas de volver otra vez a la carretera y al escenario, aunque sea con limitaciones de aforo y con el público sentado. Agradezco mucho la fidelidad de quienes han conservado su entrada hasta poder asistir a unos conciertos que por fin pueden hacerse.

En esta situación también se ha demostrado que bailar sentados es bailar.

Bueno, es todo muy incongruente porque a mí me critican por decir que el público se ponga en un momento dado de pie, sin quitarse la mascarilla y, por ejemplo, en el fútbol la afición hace lo mismo cuando hay un gol y no pasa nada. Siempre nos caen palos a los de la música.

¿Qué Sergio Dalma vamos a ver en los conciertos de este sábado en la capital aragonesa?

Aunque han pasado 30 años sigo con la ilusión intacta, con ganas de celebrar, pero evidentemente con la veteranía de lo que supone llevar una mochila con mucho más peso. Siempre digo que cada gira es distinta, pero esta es más especial porque se trata de disfrutar con tu público 30 años de vernos un disco tras otro y promoción tras promoción. Realmente ilusiona.

¿Cuándo publicará su próximo álbum?

Acaba de salir ‘La noche de San Juan’, el primer sencillo. Es un trabajo que nació en pleno confinamiento, pero esta lleno de canciones absolutamente vitalistas, coloristas, muy positivas, que es lo que creo que tenemos que contagiar. Así empezó a tomar cuerpo este nuevo trabajo que se titula ‘Alegría’ y que sale a la venta el 19 de noviembre.

He perdido la cuenta. Creo que en estas tres décadas ha publicado más de 20 discos...

La verdad es que yo también he perdido un poco la cuenta porque he grabado discos en directo, o en formato de doble álbum y ya no calculo (ríe).

Entre tantas canciones ¿es complejo elegir cuáles va a interpretar en sus directos?

Sí, me entran un montón de dudas. A veces es una elección personal, aunque evidentemente pienso bastante en el público y coincidimos. Pero, desde luego, hay repertorio suficiente como para hacer un ‘show’ donde todo el mundo salga contento.

Sus éxitos de siempre no pueden faltar…

Hay canciones como ‘Esa chica es mía’, ‘Bailar pegados’, ‘Solo para ti’, ‘Galilea’, ‘La vida empieza hoy’… que no he dejado de cantar en 30 años y espero seguir haciéndolo hasta el final de mi carrera.

En sus comienzos declaró que le encantaba que el índice de natalidad subiera gracias a su música. ¿Sigue ocurriendo?

Bueno, ahora nos interesa porque está muy bajo (bromea). Siempre digo que cuando uno hace música es para que le llegue a la gente y que luego cada cual se exprese como quiera. Creo que son canciones con mucha sensibilidad y con ganas de despertar emocionalmente cosas a quien las escucha.

¿De dónde le viene su pasión por la canción italiana?

Creo que los culpables han sido mis padres porque a día de hoy sigo escuchando Radio Italia y tengo grandes amigos allá. Cuando era pequeño, en casa sonaba mucho la música italiana en el tocadiscos y en la radio.

¿Quiénes eran sus ídolos musicales por aquel entonces?

Aparte de cantantes como Morandi, Cocciante, Battisti o Celentano, que me impresionaban, también era un enamorado de Serrat. Y lo sigo siendo.