Homenajes, colaboraciones y grandes éxitos: así será el concierto de Tako en Ejea

Con un nuevo disco listo para entrar en el estudio, el grupo de rock zaragozano Tako decidió "parar un momento y echar la vista atrás" para recopilar en 20 canciones lo mejor de su prolífica discografía y coronar un doble vinilo con dos más que atestiguan que todavía tienen mucho que contar.

El resultado es 'Ayer, hoy, por siempre', una suerte de antología de canciones escogidas por la banda que presentan este domingo en la localidad que los vio nacer hace 37 años, Ejea de los Caballeros, en un concierto homenaje al batería y cofundador de la banda, Pedro Segura, fallecido en 2020.

"Te das un poco de cuenta de que hoy estás y mañana no estás", comenta Mariano Gil, vocalista y guitarrista, en una entrevista en una terraza cercana a la plaza de toros de la capital de las Cinco Villas, donde tocarán este domingo a partir de las 21.00 después de casi dos años de parón forzoso por la pandemia.

Junto a él en la mesa, Nacho Jiménez bromea señalando al cantante: "El que tiene nervios siempre es él". Aunque el teclista de la banda tampoco esconde que el concierto será un reto: "Nos hemos involucrado mucho en todo el montaje y todo el despegue, y hemos preparado un show de luces y de imagen que es muy potente".

Una vuelta por todo lo alto ante la que el público ha respondido, ya que las entradas, con una recaudación solidaria que irá a parar a la Asociación Española contra el Cáncer, se agotaron tres horas después de salir a la venta.

En el escenario estarán acompañados de artistas invitados como Kutxi Romero (Marea), Ramoncín, Pedro Andreu (Héroes del Silencio), Jorge Salán (Avalanch), Pepe Bao (O'Funk'illo), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Pedro Razkin (La Fuga), Roberto Flores, José Miguel Pérez y Pau Álvarez Santacatalina.

"Nosotros solemos ser más de conciertos de 'tirar p'adelante' en los que improvisamos y nos entendemos con una mirada. Aquí está todo más encorsetado. Es como cuando vas corriendo y te agarran un poco de la camiseta", comenta Gil sobre el gran espectáculo que preparan.

Más información Tako subirá al escenario de Ejea en un concierto antológico este domingo

En él, sonarán sus temas más aclamados, como 'A las puertas del deseo' o 'Carpintero de condenas', pero también algunos menos conocidas que han sido escogidas por la banda ya que, como señala Jiménez, "muchas veces las canciones que a ti te gustan no son las que le gustan al público".

Nacho Jiménez, que pasó a formar parte de la banda pocos años después de sus comienzos, recuerda que tras grabar el disco 'A las puertas del deseo' llegó "una vorágine curiosa porque hubo un salto cualitativo en cuanto a repercusión o las giras".

"Nosotros solemos ser más de conciertos de 'tirar p'adelante' en los que improvisamos y nos entendemos con una mirada. Aquí está todo más encorsetado. Es como cuando vas corriendo y te agarran un poco de la camiseta". Tako

"Nosotros no nos dábamos cuenta de que llenábamos todos los sitios y de que había auténtica pasión por el grupo", manifiesta el teclista, quien reconoce que a ellos solo les gusta hacer música y que quizás una de las grandes ausencias que han tenido siempre es que nunca se han dado cuenta del "show business".

Y Gil cree que es precisamente esa una de las causas por las que se han mantenido activos: "Hemos podido mantener esa ilusión y quitarte un poco del rollo de la pasta y de la fama. Creo que nos ha venido bien sin quererlo".

Con 'Ayer, hoy, por siempre' insisten en que han hecho una antología, "pero no un recopilatorio como el que hacen las compañías para vender, sino "una especie de curriculum" de lo que son musicalmente.

Como adelanto al nuevo disco, incluye dos temas inéditos: 'La Isla' y 'Aunque nos cueste la vida'. Este último imprime "una letra positiva que habla de que es más importante a veces meter la pata, porque eso significa que lo intentas".

"Y no quedarse un poco atrapado por la ansiedad de no atreverte, quedarte con esa espinita. También con que se imponga el sentido común: vivir para querer y no estar fijándote en lo que hacen los demás", señala Gil, compositor de la banda.

Tanto la antología como el concierto son un cariñoso recuerdo a Pedro Segura; eso sí, insisten desde la banda, "sin caer tampoco en caer en hacer un panegírico: esto es un concierto de rock y Pedro siempre estará entre nosotros".

Después de la gran cita en su localidad natal, todavía esperan poder presentar su nuevo disco al público de Zaragoza, Madrid y otras ciudades españolas.

"La idea es presentarlo antes de grabar el nuevo disco y que rule", concluye Gil, quien reconoce que están deseando volver a los estudios de grabación, un lugar para disfrutar y sacar ideas que se convertirán en canciones de ayer, de hoy y, quién sabe, si como muchos de sus temas, en himnos de siempre.