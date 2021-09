Penélope Cruz protagoniza la alfombra roja inaugural del Festival de Venecia

Venecia abrió el miércoles la 78 edición de su Festival de cine con una alfombra roja en la que brilló la gran protagonista de la jornada, Penélope Cruz, que consagra su idilio con la Mostra con dos películas en competición. La madrileña aspira a la Copa Volpi a Mejor Actriz con dos cintas en la Selección Oficial para el León de Oro: 'Madres Paralelas', del español Pedro Almodóvar, estrenada este miércoles, y 'Competencia Oficial', de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, que se verá el sábado.

Penélope Cruz llegó a la alfombra roja del Palacio del Cine del Lido para asistir a la gala de inauguración del certamen, que estuvo seguida por la proyección de la película que coprotagoniza con Milena Smit a las órdenes del realizador manchego. Las dos brillaron a juego en blanco y negro: Penélope con un vestido negro con una falda de vuelo que combinaba el raso con aperturas en gasa blanca, mientras que Smit optó por uno entallado y asimétrico de cuello vuelto y decorado con pedrería.

De este modo 'Madres paralelas', el drama de dos mujeres embarazadas con la memoria histórica como telón de fondo, ha llevado de nuevo a Cruz a un festival en el que debutó con 'Jamón, jamón', la cinta con la que Bigas Luna ganó el León de Plata hace casi tres décadas, en 1992. Y donde ha sido aclamada cada vez que ha vuelto, tal y como ha podido constatar en los últimos años, con obras como 'La Red Avispa' ('Wasp network', 2019) de Olivier Assayás o 'Loving Pablo' de Fernando León de Aranoa (2017).

En esta ocasión lo hace con Almodóvar, el director que la impulsó a consagrar su vida al séptimo arte, tal y como reconoció este miércoles en un encuentro con los medios españoles antes de la presentación oficial. Pues lo suyo con el director manchego es una cuestión de "fe". "La tengo porque la he visto desde el principio, porque él es realmente la razón por la que yo decidí dedicarme a esto y porque luego tuve la suerte de entrar en su vida y empezar a hacer cosas que me han enseñado mucho y me han abierto muchas puertas con él", reconoció.

Numerosas restricciones por la covid

En Venecia algo recuerda a los tiempos precovid, después de la edición del año pasado, ciertamente deslucida por la pandemia, y aunque la normalidad no es total, pues hay numerosas restricciones y medidas de seguridad, en estos días acogerá a numerosas estrellas internacionales que faltaron en 2020.

Por la alfombra roja del Lido ha pasado Roberto Benigni, el padre de 'La vida es bella', que recibió el miércoles por la noche el León de Oro honorífico, pero también se vio a la francesa Isabelle Huppert, que inauguró la sección Horizontes con 'Les promesses'.

Asimismo han desfilado por el Lido los miembros del Jurado veneciano, capitaneados por el presidente, el surcoreano Bong Joon Ho, o la chino-estadounidense Chloé Zhao, ganadora del pasado León de Oro con 'Nomadland'.