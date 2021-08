Terrores de la antigüedad en una brillante antología del mundo romano

La originalidad literaria es una virtud que rara vez puede premeditarse. Quien busca ser diferente suele caer en lugares comunes, y es quien no lo intenta el que lo logra. Parafraseando al profeta Isaías: la originalidad se deja encontrar por aquellos que no la buscaban... Aventuro que este pudo ser el caso del profesor Fontana Elboj -filólogo clásico e historiador de las religiones de la Universidad de Zaragoza-, cuando decidió escribir 'Sub luce maligna. Antología de textos de la antigua Roma sobre criaturas y hechos sobrenaturales'. Es esta una obra singular que no puede reducirse a patrón alguno. Quizá el autor de la edición comenzara seleccionando diversos fragmentos y, en el proceso, advirtiera la riqueza y variedad de interpretaciones del material que tenía entre manos.

Los clásicos romanos compilados tratan sobre casas encantadas, hombres lobos, brujas, muertos vivientes, maldiciones… Todos ellos presentes en la antigüedad, pero con significados muy distintos a los de hoy. A desentrañar el sentido actual de estos relatos, poemas y crónicas se dirigen tanto la introducción como las glosas de Fontana Elboj, que preceden a cada uno de los textos y constituyen en sí mismas un auténtico ensayo.

Mientras en la cultura contemporánea lo sobrenatural remite a nuestra propia psique, a nuestros temores y deseos; en la antigua Roma lo natural y lo sobrenatural estaban unidos: todo fenómeno físico tenía un trasfondo espiritual, encarnaba una superstición. En especial entre las clases populares: “Una heterogénea y oscura multitud de gentes anónimas, preocupadas por sacar adelante sus vidas (…) Son precisamente estos romanos (…) quienes, con sus miedos, sus relatos fantásticos y su peculiar sentido del humor van a protagonizar este libro”, afirma el autor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la práctica totalidad de la literatura latina conservada hoy es obra de un selecto grupo de aristócratas, que denostaban al vulgo y se burlaban de sus supersticiones; como Horacio, quien en sus epístolas se pregunta: “¿Esta libre tu pecho de ambiciones vanas? ¿Libre del miedo a la muerte, de la ira? ¿Te ríes de los sueños, de los terrores mágicos? ¿De los portentos, de las hechiceras? ¿De los fantasmas nocturnos…?”.

Otra idea interesante del prólogo, que entronca con la anterior, es aquella que distingue los relatos de terror actuales de los de la antigua Roma. Los primeros proceden en la literatura anglosajona del siglo XIX y son, en el fondo, una celebración del hogar frente al gélido mundo exterior. El miedo a morir y a ser devorado resulta sumamente atractivo si lo conjugamos con la seguridad del fuego de la chimenea en invierno. Además, la cultura cristiana observa el más allá como fuente de esperanza para aquellos que no pecan y cumplen con los mandamientos de Dios. Frente a estas visiones actuales y cristianas, los romanos no encontraban consuelo en los dioses, que apenas se preocupaban de ellos; ni siquiera existía un paraíso, tan solo un inframundo poblado de sombras y sufrimientos al cual temían.

De este modo, la literatura romana de terror, a diferencia de la actual, no aterroriza para provocar el placer de la ficción, sino para aleccionar, para advertir sobre hechos temibles que realmente sucederán o, en el caso de los grandes escritores procedentes de la aristocracia, para satirizar lo que consideran supercherías del pueblo. Entre estos últimos destacan Apuleyo y su 'El asno de oro', o Petronio y su 'El Satiricón', auténticas fuentes creadoras de la narrativa occidental, ambas cuajadas de relatos sobre fantasmas, brujas y magos.

En sus glosas iniciales, Fontana Elboj consigue convertir este libro en un auténtico laboratorio de experimentación literaria, donde se desentraña el pasado a la luz del presente.

Pero a las obras principales 'Sub luce maligna' añade auténticas rarezas, como un largo relato inédito hasta ahora en castellano con el título de 'El sepulcro encantado', donde una madre invoca a su hijo adolescente fallecido, cuyo fantasma la visita cada noche; hasta que el padre, celoso, contrata a un mago para que encierre el espíritu en la tumba. Se trata de un largo cuento atribuido a Quintiliano, que recuerda al terror romántico, con exhortaciones al lector y con voces en primera y tercera persona.

Otro texto singular y valioso lo contiene una epístola de Plinio el Joven dirigida a su amigo Licinio Sura, donde le da cuenta, con tintes terroríficos, de los extraños sucesos acaecidos en una cosa encantada de Atenas. O la sátira de Séneca contra el emperador Nerón titulada: 'La calabacificación del divino Claudio', que cierra el volumen.

Podría citar muchos textos compilados de Marcial, Ovidio, Tíbulo, Propercio, Suetonio, Tácito… con la interpretación que de todos ellos, a la luz de la cultura actual, pero es mejor que sea el lector quien los descubra. En sus glosas iniciales, Fontana Elboj consigue convertir este libro en un auténtico laboratorio de experimentación literaria, donde se desentraña el pasado a la luz del presente.

LA FICHA

'Sub luce maligna'. (Antología de textos de la antigua Roma sobre criaturas y hechos sobrenaturales). Gonzalo Fontana Elboj. Editorial Contraseña. Zaragoza, 2021. 361 páginas.