Bob Dylan, acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años en 1965

Bob Dylan ha sido acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años durante un periodo de seis semanas en 1965. La demanda ha sido presentada en la Corte Suprema de Manhattan (Nueva York) y alega que el cantautor, cuyo nombre real es Robert Allen Zimmerman, supuestamente engañó a la menor con drogas y alcohol, estableciendo una relación con el propósito de abusar sexualmente de la menor, a la que a la que solo se hace referencia como J. C. y a la que también habría amenazado físicamente.

"Dylan explotó su condición de músico preparando a J. C. para ganarse su confianza y obtener el control sobre ella como parte de su plan para asaltar y abusar sexualmente de J. C.", señala la demanda que alega que los abusos tuvieron lugar durante un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965, el mismo año en que Dylan publicó su quinto álbum, 'Bringing It All Back Home'.

Estos abusos, cometido sobre la presunta víctima, una mujer en la actualidad de 68 años de la localidad de Greenwich (Connecticut), ocurrieron "varias veces" y en ocasiones tuvieron lugar en el apartamento que tenía Dylan en el famoso Hotel Chelsea, señala la demanda que también subraya que esos abusos causaron daños emocionales y psicológicos a J. C. que se encontraba deprimida, enojada y ansiosa y que hasta el día de hoy sufre problemas relacionados con estos hechos.

Un representante de Dylan, de 81 años, negó las acusaciones. "La afirmación de 56 años es falsa y será defendida enérgicamente", dijo Larry Jenkins en un comunicado a Billboard.

Demandado por la viuda de un compositor

La demanda se presentó amparada por de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, que eliminó temporalmente el estatuto de limitaciones para que las personas presenten demandas denunciando abusos sexuales cuando eran menores. La ventana para que las víctimas de abuso sexual infantil presenten sus demandas se cerró el 14 de agosto, el día después de que se presentó la demanda de J. C. contra el cantautor.

Dylan fue demandado a principios de este año por la viuda de un compositor con el que trabajaba, quien exigió más de 7 millones de dólares por vender los derechos de las canciones que su esposo había coescrito. Dylan ganó esa demanda.

El artista, ganador del premio Nobel de Literatura, ha grabado 39 álbumes en su legendaria carrera que lo ha visto ganar premios Grammy, Globos de Oro e incluso un premio Oscar. Dylan vendió su catálogo de más de 600 canciones a Universal Music Publishing en 2020. El valor estimado de su obra es de 300 millones de dólares.