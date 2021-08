Una fiesta soul en el Jardín de Invierno

El ciclo ‘Música al raso’, que se celebra desde el pasado 15 de julio en el Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, ha vivido este sábado su penúltima jornada. La banda zaragozana Alexandra & The Goldtriggers se ha erigido en la protagonista de una tarde en la que el soul ha sido el hilo conductor.

El grupo ha arrancado su actuación con el ‘single’ con el que se han presentado en sociedad, ‘Diggin’ for gold’. Han abordado otras temas propios, como la balada ‘Never knew’, ‘Bad times will not last’ o ‘Turning red’.

El cuarteto, que está formado por Alexandra (voz), Fernando Navarro (guitarra), Michel Gracia (bajo) y Chema Fernández (batería), también se ha recreado con versiones de clásicos como ‘Tainted love’, ‘To love somebody’ de los Bee Gees, ‘Baby it’s you’ de las Shirelles o ‘Valerie’, que popularizó Amy Winehouse. Han completado esta cita que ha arrancado a las 17.00 las sesiones de los DJs Antypoda, Carlos Hollers y Buffetlibre.

La programación en el Parque Grande concluirá este domingo, desde las 20.00, con un cartel de rap y hip hop integrado por Blake, Ambkor y Nova & Propa. Será el punto y final a una serie de 15 conciertos que han superado los 9.000 asistentes.

"Si sumáramos las entradas que se vendieron para el concierto de Rigoberta Bandini que tuvo que cancelarse por un asunto relacionado con la covid, hubiéramos alcanzado los 10.000 espectadores, una cifra a tener en cuenta con todo lo que hemos tenido en contra, como las restricciones de la pandemia y que muchos zaragozanos han marchado de vacaciones. Los conciertos han tenido una media de 600 asistentes", explica Chema Fernández, presidente de la Asociación de Promotores y Mánagers de Música de Aragón y uno de los organizadores de ‘Música al raso’.

Fernández resalta que el festival ha sido posible gracias a la unión y el trabajo de todos los actores del sector musical que forman parte de la Plataforma Intersectorial de la Música, Eventos y Espectáculos en vivo (PIMEE) de Aragón: desde los promotores a los técnicos de producción, pasando por los músicos, los técnicos escénicos o las empresas de vídeo e iluminación. "Se ha demostrado que la idea de montar un festival de verano en Zaragoza era buena. Lo mejor es que lo hemos montado entre todo el sector, todos a una. Un hecho inédito en España que ha funcionado. Ojalá tenga continuidad en el futuro", aduce Fernández.

Otro de los hechos que destaca es la recuperación del Jardín de Invierno como escenario para la capital aragonesa. "Estamos muy contentos de haber contribuido a que se redescubra esta parte del Parque Grande para acoger actos musicales y culturales. Es una ubicación fantástica. Todos los grupos lo han comentado", concluye el representante de la organización.