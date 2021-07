Los tres romances de Spiderman

Después de los estrenos de los 70 y 80, el personaje de Spiderman pasó un tiempo retirado del celuloide hasta su regreso en 2002 con 'Spider-Man'. Luego llegarían sus secuelas, 'The Amazing Spider-Man', también con segundas partes y otros títulos hasta llegar a ocho largometrajes en dos décadas. Un tiempo en el que tres actores han sido los responsables de encarnar al personaje (Tobey Maguire, Adrew Garfield y Tom Holland) terminando los tres enamorados de sus compañeras de rodaje. El último romance confirmado ha sido el de Tom Holland y Zendaya, pillados dándose un apasionado beso dentro de un coche.

Se conocieron en 2017 cuando coincidieron en 'Spider-Man Homecoming' y volvieron a trabajar juntos en 'Lejos de casa'. Desde el principio ha habido rumores de una posible relación entre ambos, pero no ha sido hasta la tercera entrega, 'Sin camino a casa', que se estrenará en cines en diciembre, cuando parece haber surgido el amor. La coincidencia de la promoción de la película con el descubrimiento de la relación también ha despertado las especulaciones sobre que pueda tratarse de lo que llaman un 'PRomance' es decir un romance de relaciones públicas, destinado a llevar a sus protagonistas a las portadas de las revistas y así, de paso, hacer una promoción subliminal de su último trabajo, despertando más y más interés. Por ahora, ni ellos ni sus representantes han confirmado la noticia. Eso sí, se les ha visto juntos en una cafetería y en el coche besándose mientras el semáforo estaba en rojo, después de haber estado visitando a la madre de ella en el barrio de Silver Lake en Los Ángeles.

Sea como sea, los jóvenes actores (ella tiene 24 años y él, 25) han logrado concitar tanto interés que podrían desbancar a Jennifer Lopez y Ben Afleck como pareja del verano (y eso que apenas llevamos un par de semanas de estación).

"Mejor amigo"

A lo largo de los años, en los que los rumores de amor entre ambos iban y venían, Zendaya y Tom Holland se han mostrado muy cercanos siempre. Tanto que la actriz no dudaba en afirmar en una entrevista: "Somos amigos. Es un gran tipo. Es, literalmente, uno de mis mejores amigos".

Tobey Maguire y Kirsten Dunst HA

Esta es la tercera ocasión en la que Peter Parker se enamora de Mary Jane más allá de la ficción. Ya sucedió en 2001, cuando Tobey Maguire y Kirsten Dunst comenzaron una historia de amor de la que también se rumoreó que podía ser una herramienta de marketing. El amor les duró poco, tan poco que el director de la cinta, Sam Raimi, se mostró preocupado ya que rompieron antes de rodar la segunda parte y temía que no tuviesen la misma química ante los focos que tan bien había funcionado en la primera. Diez años después, en 2011 llegó el turno de Andrew Garfield y Emma Stone. Su noviazgo duró hasta 2015 y fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood. Parece ser que el ritmo de trabajo de ambos no permitió que finalmente llegaran a buen puerto. Pero el hombre-araña no ha dejado de tejer el amor alrededor de sus 'partners'.