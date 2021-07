Echa a rodar la cuarta edición del Desafío Buñuel tras el parón por la pandemia

"Hace dos meses pensamos que no se celebraría". Con esta rotundidad comenzaba Pimpi López, el director del festival, su turno de palabra debido a las complicaciones que seguía suponiendo el coronavirus en los actos culturales y con afluencia de gente. Finalmente, y para tranquilidad de los organizadores, este año sí se celebrará la cuarta edición que se quedó por el camino en 2020, añadiendo un plus muy especial debido a que este año hay un homenaje doble tanto a Viridiana por el 60º aniversario de su estreno como al pionero cineasta turolense Segundo de Chomón (1871-1929) en el 150º aniversario de su nacimiento. López ha lamentado la ausencia de equipos extranjeros y la dificultad de conseguir actores por las circunstancias actuales aunque no ha dudado en que el desafío estará a la altura de sus predecesores. El director también ha aprovechado para comunicar que, por primera vez, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), encargada de defender los intereses de los productores audiovisuales en Iberoamérica, patrocinará el desafío, dando al certamen un alcance global.

El objetivo del rally cinematográfico sigue siendo el de rodar una película por las calles de Teruel en algo más de 48 horas, concretamente entre los días 25 y 28 de agosto. No obstante, el director también ha desvelado que se aprovechará el certamen para revisualizar Viridiana con la presencia del montador de la misma, Pedro del Rey, quien a sus 90 años acudirá al encuentro. Jordi Sabatés estará en el piano acompañando los filmes de Segundo de Chomón mientras que también se podrán ver los proyectos elegidos en 2020 y que se aplazaron a este verano: 'Alba' (Javier González), 'Querido por todos' (Juan Corellano), 'Eucaristía' (Mº Teresa García) y 'El buen vivir' (Adrián Nogales). Pimpi López también ha querido premiar en el certamen a AragónTV por su labor con la cultura aragonesa en estos 15 años de emisión.

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci,ha tildado al Desafío Buñuel de "acto cultural imparable" además de engrandecer la figura de Luis Buñuel como uno de los estandartes de la cultura aragonesa. La Diputación de Teruel ha ido un paso más allá y ha recalcado la necesidad de "defender la cultura turolense" y de trabajar año tras año para hacer el desafío "un pelín más grande".

El presidente de la Comarca de Teruel, José Samuel Morón, también ha gozado de un turno de palabra donde ha agradecido a la Fundación Amantes la idea del certamen cinematográfico, además de poner en primer plano a los trabajos que salen de este concurso debido a su alcance internacional. Morón ha enfatizado que el rally no sólo se centra en el aspecto cultural en sí, si no que también pretende que sea un gancho de atractivo turístico para que los visitantes disfruten de la zona en los últimos días de agosto.