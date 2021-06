Lluvia de estrellas musicales este verano en la Costa Dorada

Las poblaciones de la Costa Dorada se están preparando para vivir un verano cargado de música. Una forma de que estos meses de estío vayan recuperando algunas dosis de normalidad prepandémica. Cambrils y Tarragona se convertirán en los escenarios de las actuaciones más destacadas, con nombres internacionales como Bonnie Tyler o Richard Clayderman y nacionales como Pablo López, Rozalén o Camela.

El Festival Internacional de Música de Cambrils ha pergeñado un cartel muy variado y repleto de propuestas. Todos los recitales se celebrarán en el Parc del Pinaret. Los más jóvenes, los amantes de los sonidos urbanos, tienen una cita con Prok el 30 de julio. Es uno de los precursores del concepto de rap serio, rap leal o rap consciente. Es conocido por el tono reivindicativo en sus letras, en las que fusiona la filosofía de los clásicos y la mitología griega junto a vivencias personales y sus raíces sociales.

Un día después será el turno de la inglesa Bonnie Tyler. Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de los 80 lanzando éxitos internacionales como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'If You Were a Woman (And I Was a Man)'. A sus 70 años, su voz rasgada sigue siendo un clásico en el mundo del pop.

El 5 de agosto será el turno de Camela. El dúo conformado por Dionisio Martín Lobato (vocalista-compositor) y María de los Ángeles Muñoz Dueñas (vocalista-compositora) lleva casi tres décadas triunfando con su tecno-rumba, que ha deparado 'hits' como 'Cuando zarpa el amor', 'Nunca debí enamorarme', 'Lágrimas de amor' o 'Háblale de mí'.

El 6 de agosto comparecerá Manel, uno de los grupos catalanes más populares, y el 7 de agosto Cambrils se convertirá en una discoteca noventera con OBK, Whigfield, Corona y Snap!. Los fans de ABBA tendrán una cita el 12 de agosto con el espectáculo 'ABBA: The Experience'. El pianista francés Richard Clayderman será el protagonista el 13 de agosto. Acredita una carrera con más de 70 millones de discos vendidos y es conocido en todo el planeta por su interpretación de 'Balada para Adelina'. Finalmente, el 14 de agosto los seguidores de la música clásica se deleitarán con la Orquesta Sinfónica del Vallés, que interpretará éxitos de las bandas sonoras.

En Tarragona la acción se desarrollará en el Tarraco Arena (antigua plaza de toros). El cantautor y productor colombiano Camilo, considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop, cantará el 22 de julio dentro de su primera gira por España llamada 'Mis manos tour'. Camilo, nominado al Grammy Americano 2021 y ganador del Grammy Latino 2020, se ha convertido en uno de los artistas de su generación más consolidados en la música latina.

El rapero argentino Duki tomará el relevo el 30 de julio. Nominado a dos Grammy Latinos en 2020, habita en el Olimpo de la música urbana latina. Desde la publicación de su primer disco en 2019, se ha convertido en un fenómeno de masas en las plataformas musicales.

En la misma línea que Duki, el 31 de julio brillará su compatriota Mateo Palacios, conocido por sus fans como Trueno. Es un rapero procedente de Buenos Aires, concretamente del barrio de La Boca. Especializado en el 'freestyle', con tan solo 18 años es uno de los referentes y más conocidos artistas de las batallas de gallos argentinas, dejando tras de sí un gran número de increíbles intervenciones.

Cambio de registro el 1 de agosto con el pop romántico de Pablo López y su inseparable piano. El malagueño, que visitó en mayo el Auditorio de Zaragoza, presentará su cuarto disco de estudio, ‘Unikornio (Once millones de versos después de ti)’. El 3 de agosto los focos se posarán sobre Rozalén. La manchega es una de las máximas exponentes de la nueva canción de autor en español y trae bajo el brazo su nuevo elepé, 'El árbol y el bosque'.

El cordobés Antonio José desembarcará en tierras tarraconenses el 6 de agosto. Alcanzó la fama a raíz de ganar la tercera edición del concurso de televisión 'La voz' en 2015. El andaluz representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2005 con la canción 'Te traigo flores', obteniendo la segunda posición. Paulatinamente ha ido subiendo peldaños hasta gozar de gran popularidad.

Finalmente, el 7 de agosto irrumpirá Vanesa Martín. La malagueña se halla en pleno 'tour' de 'Siete veces sí', su séptimo álbum de estudio.