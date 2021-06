Guillermo Busutil: “En provincias hay excelentes periodistas que transmiten con pasión la cultura”

“Estoy muy feliz porque es un premio importantísimo que viene a reconocer el trabajo y la calidad del trabajo que hacemos los periodistas culturales en provincias. Nuestra labor tiene muchas veces ese velo de silencio o de desconocimiento de la mirada de Madrid o Barcelona”, dice Guillermo Busutil (Granada, 1961), que acaba de lograr uno de los premios que tanto soñaba y perseguía: el Nacional de Periodismo Cultural.

“Seguimos estando un poco sujetos a ese extraño síndrome de los años 60 en los que había que coger la maleta de cartón, los sueños y la libreta y los libros e irse a Madrid o Barcelona para poder cumplir nuestros deseos. Felizmente ya no es así. En provincias hay excelentes periodistas, mujeres y hombres que día a día hacen no ya la información sino que transmiten con pasión a sus lectores, oyentes o espectadores el mundo de la cultura”, insistía a Heraldo.

“Para mí es muy gratificante este galardón porque se reconoce la trayectoria de 40 años. Trabajar en periodismo cultural es gratificante por la parte emocional y cultural que te da esa labor, pero siempre ha sido como el patito feo, el puesto más precario. Los sueldos están mal”, observa. “Incluso en este momento en que me acaban de dar el premio yo mismo soy un funambulista del trabajo periodístico y la distinción, y así lo vivo y así lo siento, viene a demostrar que nadie es profeta en su tierra, que tienes más reconocimiento fuera, como de hecho supone este premio Nacional de Periodismo Cultural, que en mi propia ciudad donde escribo en una revista digital como ‘La calma magacine’, pero no he tenido mucha atención en los dos últimos años”. Guillermo Fue durante doce años, de 2007 a 2019 director de la revista cultural ‘Mercurio’, ligada a Planeta, y ha sido muchos años columnista de ‘La Opinión de Málaga’.

“Creo que es un espaldarazo que te revitaliza para seguir contagiando de cultura a la gente que te escucha en la radio, que te lee en las columnas, que me ve por internet. Al fin y al cabo eso es lo que te gratifica y es lo que te dan los premios. Se trata de seguir trabajando con la misma ilusión de siempre”, añade.

Guillermo Busutil es un periodista muy versátil, que escribe de casi todo: de literatura, tanto reseñas como artículos de fondo y entrevistas, de arte, de cine, de música. Colabora en numerosos medios, ya sean ‘El País’, ‘La Vanguardia’, ‘Zenda’, etc. En los últimos tiempos fue uno de los líderes de la oposición a un gran torre de edificios que quiere levantarse en la costa de Málaga y logró la solidaridad de multitud de escritores y artistas. Publicó en Aragón, en el sello Tropo, dos libros: ‘Vidas prometidas’ (2011) y ‘Noticias del frente’ (2014), libros que presentó en Zaragoza en la desaparecida librería Los Portadores de Sueños. Dijo: "Un periódico puede leerse como un conjunto de relatos que cuentan la realidad y sus ficciones. Los relatos de este libro son también columnas de batalla sobre la vida en combate y el valor de la palabra”.

En 2019, presentó en Zaragoza ‘La cultura, querido Robinson’ (Fórcola) en Cálamo. Y dijo, entre otras cosas: “La cultura es la conciencia y el hechizo de cada día. Lo que provoca que la rutina tenga destellos, fronteras, que sea un momento de pensar en silencio, y de disfrutar lo minúsculo, lo espontáneo. La cultura no es un adorno ni un pasaporte del turismo, ni un cuartel político ni un eslogan de escaparate. La cultura es un antídoto contra el narcisismo, el aislamiento, la exclusión de los otros, y el instrumento que nos convierte en sujetos creativos y conscientes de la libertad”.