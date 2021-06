Carrère, "profundamente honrado" de sumarse a la lista de los galardonados con los Princesa de Asturias

El escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrère (París, 1957), Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, ha afirmado que "basta con echar un vistazo a los nombres de los jurados y de los galardonados, en todas las disciplinas, para sentirse profundamente honrado de pertenecer a esa lista".

A través de unas declaraciones distribuidas por la Fundación, Carrère ha indicado que el premio le conmueve "especialmente" porque, aunque no hablo español, "me encanta la literatura española y he tenido la gran alegría estos últimos años de descubrir que de alguna manera era mutuo: el mundo hispánico es el que ha brindado la acogida más cálida a mis libros".

"Esto sin duda tiene mucho que ver con la lealtad y perseverancia de mi admirable editor, por eso quiero compartir este honor con Jorge Herralde, Lali Gubern, Silvia Sese y todo el equipo de Anagrama", ha sentenciado.