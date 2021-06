'Mare of Easttown': diez razones por las que se ha convertido en la serie de la que todo el mundo habla

Diez años después de protagonizar, también para HBO, 'Mildred Pierce', Kate Winslet triunfa con 'Mare of Easttown', una serie policiaca de tintes clásicos en la que interpreta a una detective que trata de resolver un caso en un pequeño pueblo de Estados Unidos. El éxito ha sido creciente, hasta el punto de que la emisión de su último capítulo, el séptimo, el pasado domingo, ha alcanzado la categoría de fenómeno televisivo.

Un misterio y mucho más

Una detective trata de resolver un misterio mientras su vida se desmorona. El argumento de partida de 'Mare of Easttown' no es precisamente original. Encaja canónicamente en el género policiaco del 'Who did it?' (quién lo hizo), con ecos de series también con protagonista femenina como 'Happy Valley', 'Broadchurch', 'Unforgotten'... Un asesinato en un pequeño pueblo es el punto de partida de una trama en la que automáticamente casi todos sus habitantes se convierten en sospechosos, todos parecen tener algo que ocultar. Sin embargo, la serie escrita por Brad Ingelsby ha logrado darle un giro a un planteamiento tan clásico gracias a sus toques de humor en medio un drama que podría resultar irrespirable, a un gran trabajo de ambientación que equilibra posibles agujeros en la historia y, sobre todo, a un plantel de actores en estado de gracia. Todo y, pese a su inclinación hacia el drama familiar, sin apagar en un ningún momento la llama del misterio: ¿quién demonios mató a Erin McMenamin?

Kate Winslet se sale....

A buen seguro que la lista de los nominados a los premios Emmy, que se anunciará a mediados de julio, reconocerá la interpretación de Kate Winslet como una de las mejores del año (si no la mejor). Piedra angular del éxito de 'Mare of Easttown', la actriz inglesa ha demostrado que, si bien no se prodiga en televisión, cuando da el paso acierta. Hace diez años -desde 'Mildred Pierce', también para HBO- que la inglesa no se asomaba a la pequeña pantalla. Su construcción de una mujer endurecida por el dolor, a la que el guion escanea como profesional, madre, amiga, hija e, incluso, abuela, es tan acertada como arriesgada. Sin apenas maquillaje, despeinada, derrumbada, Winslet defiende con éxito el que se perfila como uno de los papeles de su vida.

... pero no eclipsa un buen reparto

El papelón de Winslet podría haber ensombrecido el del resto del reparto. Paradójicamente, este le hace brillar aún más. El gran protagonismo de Mare, que se escenifica hasta en el título de la serie, no eclipsa un reparto coral, en el que todos los actores hacen honor a la carnosidad de sus personajes. No importa lo secundarios que puedan parecer, todos están perfectamente perfilados por el equipo de guionistas. Entre ellos se puede destacar a Jean Smart, en el papel de madre de Mare; a Evan Peters como el detective que llega a Easttown a echar una mano con el caso, a Julianne Nicholson, como la íntima a amiga de la protagonista, Lori. O a Guy Pierce con el que Winslet ya coincidió en 'Mildred Pierce'.

Un dramón que aprieta pero no ahoga

Si algo, junto a las grandes interpretaciones, evita que 'Mare of Easttown' caiga en el saco de un drama policiaco más es su tono. Mare está asomada a la mayor de las negruras, pero también a esas pequeñas miserias cotidianas que, curiosamente, suponen un punto de apoyo para que la serie bascule en ocasiones hacia la comedia. El drama en Easttown no es, por tanto, irrespirable. Lo de la serie no es exactamente humor negro, sino la capacidad de los guionistas para captar cómo la vida se abre paso a pesar de las desgracias, que hay lágrimas, pero también risas. 'Mare of Easttown' aprieta al espectador, pero no ahoga.

Mare y su madre

Uno de los ejemplos de esta dualidad de géneros, que hace tan queribles a los personajes, es la relación entre Mare y su madre, Helen, interpretada con maestría por Jean Smart. Ambas forman un dúo tragicómico que bien podría tener serie propia. Winslet y Smart protagonizan un duelo actoral que no es el único, porque la serie está llena de 'têtes 'a têtes' interpretativos: entre Mare y su amiga Lori, su hija Siobahn, su compañero detective, su pretendiente... La serie, con la excusa de la resolución del crimen, es asimismo un gran fresco social y humano, nada amable, en torno a la familia, y en particular a la maternidad, en la mayoría de los casos vivida con desgarro, culpa, cuando no con desesperación.

Realismo vs. verosimilitud: maquillaje, peluquería, vestuario, acentos...

En la factura de una buena serie los detalles importan. En este caso, se han cuidado mucho y contribuyen definitivamente a hacer verosímil una trama con vocación de realismo. La miseria personal de Mare está muy apuntalada por el estudiado maquillaje (prácticamente ausente), las raíces descuidadas de su pelo recogido de cualquier manera en una coleta, con sus conjuntos del Wallmart o, incluso, con el acento. Winslet tuvo que ocultar su deje británico, y, como el resto de los actores y actrices, aprender un acento específico para hacerse pasar por creíble habitante de un pequeño pueblo de Pennsylvania.

Giros de guion

Conforme la serie avanza, la trama policiaca comienza competir de tú a tú con las vicisitudes personales de los personajes de la serie. Sin embargo, los guionistas no dejan que el desarrollo del caso decaiga, incluso con inesperados giros de guion que dejan el final de cada episodio muy en alto ("cliffhanger" en términos televisivos). En este sentido, quizá algunas situaciones forzadas o no lo suficientemente justificadas para cuadrar el rompecabezas detectivesco sea de lo poco reprochable del guion.

Boca a boca

La serie ha sido un éxito creciente. Tras un buen estreno, HBO ha obtenido aún más rédito del que ya esperaba de una serie con Kate Winslet. Solo en Estados Unidos, el interés por esta serie ha crecido un 297%. También en ese país, la demanda por ver el último capítulo, que se emitió el pasado domingo, llegó a colapsar la plataforma, que estuvo colgada durante 28 minutos. Un fallo de la plataforma de 'straming' que también subraya la ventaja que a veces supone programas las series por capítulo semanal y no en bloque, como hace Netflix. Las redes sociales, a nivel mundial, han sido también reflejo de este interés por la producción y de un desenlace que ha alcanzado el nivel de acontecimiento televisivo.

Si Mare puede con su mierda de vida y con su mierda de pueblo y con la mierda de señores que lo habitan tu puedes con el martes. pic.twitter.com/pxGhHXLe3d — CARLES CUEVAS (Mr. Cuevas if you are nasty). (@carlescuevas) May 25, 2021

De lo local a lo universal

'Mare of Easttown' encaja a la perfección en la definición de 'americanada' por ambientación y temática, pero también por su capacidad como producto de entretenimiento de conectar con un público internacional que se identifica y empatiza con los personajes y, de paso, se evade viendo la serie. Mientras el espectador se dedica a conjeturar quién es el malo, por delante se le presentan profundas vivencias y reflexiones en torno a la maternidad, el duelo, la amistad, la vocación, las segundas oportunidades o la salud mental.

Incógnita hasta el final

Dramas sociales y personales aparte, lo cierto es que buena parte de la expectación creciente que ha generado 'Mare of Easttown' reside en su hábil capacidad de haber mantenido abierta la incógnita hasta el final sobre quién es el verdadero autor del crimen. Muy pocos, incluso el espectador más avezado en el género, han sabido adelantar quién es el culpable. Claro, que hay alguien al que no es tan fácil manipular. Se trata nada menos que Stephen King, el famosísimo novelista quien, unas horas antes de la emisión del último capítulo tuiteó esto:

My guess as to who killed Erin in MARE OF EASTTOWN: The boy, Ryan Ross. — Stephen King (@StephenKing) May 30, 2021

Mi hipótesis sobre quien mató a Erin en 'Mare of Easttown': el chico, Ryan Ross.