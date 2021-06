Juan Ramón Lucas: "No he vivido la infancia de mis hijos como me hubiera gustado"

¿Cuándo escribe el director de ‘La Brújula’, el programa de Onda Cero?

Escribo por las mañana, pronto, y los fines de semana. Y en ‘Agua de luna’, entre unas cosas y otras, he invertido más de dos años. La redacción definitiva me costó un año.

¿Se siente cómodo en la novela?

Me siento un poco intruso todavía. Soy un periodista que ha coronado dos ‘ochomiles’, que son mis dos novelas. He escrito otras cosas que me han costado menos. En cierto modo, con mis libros cumplo un sueño familiar: mi padre, sin demasiada formación, escribió varios poemas épicos. Le rindo homenaje y, con esfuerzo, intento cumplir su sueño de ser escritor. Este es un oficio complicadísimo.

¿En qué sentido?

Los personajes vienen de algún sitio, llevan consigo una psicología y el peso del pasado, y a veces siento la frustración de no hacer el retrato como quiero, y puede llegar el bloqueo.

¿Qué hace entonces?

De todo. Un día llamé a mi buen amigo Arturo Pérez Reverte y le pedí consejo. Me dijo que leyera a los clásicos. Y al final, con mucho esfuerzo y con lecturas consigues salir adelante. Tiro de los clásicos y de ellos aprendo la capacidad de relatar con una pasmosa naturalidad y con palabras sencillas y hermosas las emociones más difíciles de contar. Antes de ponerme a escribir todos los días, durante diez o quince minutos leo algún fragmento de la novela de Cervantes, y de Galdós tengo siempre a mano los ‘Episodios nacionales’.

¿Qué le debe ‘Agua de luna’ a su condición de periodista?

La minuciosidad y la obsesión porque todo sea veraz y esté bien documentado. Me ha ayudado mucha gente: policías, servicio de seguridad, espías, y el texto no ha salido hasta que ellos no me han dado el visto bueno.

¿Qué se le había perdido a usted en el mundo islámico?

No he querido contar una historia de los chicos y los chicas que abrazan el Islam de manera inesperada, y con toda sus consecuencias y de forma radical, sino contar una historia de relación entre padres e hijos, y de vulnerabilidad ante las redes sociales…

La protagonista es la joven Greta de 19 años…

A través de ella, le propongo al lector un viaje que tiene varios vehículos: uno es la primera persona del padre, Julio Noriega, que está encerrado en ese cuarto oscuro, que es también la metáfora de la ignorancia de lo que hacen o dicen nuestros hijos, y otro el relato en tercera persona omnisciente que cuenta la evolución de Greta hasta que al final confluyen los dos relatos.

Juan Ramón Lucas dice que aún se siente un intruso en la literatura. Guillermo Mestre.

¿La gente famosa y los periodistas tienen familia?

Ja ja ja. El descuido de la relación con los hijos es un problema fundamental en el libro, que tiene mucho que ver con mis preocupaciones vitales esenciales y quería compartirlas con los lectores. Seguramente no he vivido la infancia de mis hijos como me hubiera gustado. Si pones a ese padre y a esa madre en una posición tan radical como se propone en la novela, arrancas de ellos todo lo que se puede sacar. Me interesan las situaciones extremas. La literatura habla de nosotros mismos, de la condición humana, y cuanto más extremas sean las situaciones mejor podemos retratarnos… Y hasta empatizar.

Por cierto, la familia está desestructurada ya, ¿no?

La novela es la historia de la decadencia de una familia que vive acelerada por algo tan espantoso como la desaparición de su hija y todo fluye en medio de un atmósfera de ‘thriller’ y de continuos misterios.

¿Resulta tan fácil caer en el reino del mal?

Puede pasar sí, sin que el reino del mal sea necesariamentre asomarse al estado islámico. Hay mucha gente dispuesta a aprovecharse de tu fragilidad y de sus dudas a través de las redes sociales, pero también del contacto directo, sobre todo cuando se producen situaciones en las que la gente tiene baja la autoestima, se siente marginada, o se margina y no encuentra muchas salidas. Dicho sea de paso, no es el caso de Greta, de 19 años, que tiene claro su futuro y que vive diversas situaciones: fuga, conversión y enamoramiento.

Hablemos de Khalid Hassani, que por un tiene algo de preceptor y a la vez es el emblema del mal…

Es una de las cosas más sorprendentes de la novela porque son reales. Ese incidente de gente que en Guantánamo fue captada para que espiara es real. Y todo lo que hay alrededor, me lo reveló un infiltrado ahí. El personaje no es real, en este caso, es una invención, y responde a un perfil de persona que lleva un doble juego y que existe. Es muy inteligente. Estuvo en Al Qaeda, mató y le persiguen los fantasmas de la gente que asesinó, pero el personaje resiste y a la vez es un seductor. No sabemos si es de fiar o no. Greta se enamora de verdad de él, y eso tiene mucho que ver con la reacción que toma y con el final de la novela.

En el libro hay guiños familiares.

El retrato de portada es de mi hija menor Greta, que tiene ese lunar al lado de la nariz como la protagonista. Y también cito a mi hija Ana Lucas, que se parece mucho a la protagonista del libro por su carácter: ella es actriz y poeta, ha publicado un libro, ‘Oasis’, en Espasa. Trabaja en el Teatro Español y aparece en algunas series. Me regaló un poema que es clave en el desenlace del libro. Y hay alguna cosa más.

¿Cómo ve usted España y cómo observa la polvareda de polémica que ha generado Pedro Sánchez con el tema del indulto?

Miro el mundo con optimismo. Pero creo que Pedro Sánchez ha perdido la oportunidad de mejorarnos la vida a todos por mejorársela solo a sí mismo. Sin embargo, su gobierno si ha estado a la altura con el tema de los ERTE. Por otro lado, la clase política ha demostrado su incapacidad de dialogar en una situación tan compleja como la pandemia y ha estado muchos meses mirándose el ombligo.