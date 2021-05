Nacho Lamar logra para Aragón el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes 

El joven modisto aragonés Nacho Lamar recibió este viernes en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares el Premio Nacional a la Moda para jóvenes diseñadores. Lamar representó a Aragón frente a competidores de toda España.

El joven presentó 20 piezas, creadas y confeccionadas en apenas dos meses, bajo el título 'Esta no es una colección'. Un concepto 'muñeca rusa' que engloba a otros muchos. "La colección explora las variantes de la fisonomía de un objeto, busco que el espectador se cuestione lo que ve", explica Lamar, quien dice haberse inspirado en el famoso 'Ce n'est pas une pipe', de Magritte; en las creaciones de Isidro Ferrer para su exposición 'Esto no es un cartel' o incluso con el proyecto 'Esto no es un solar' que desarrolló en Zaragoza la arquitecta Patrizia Di Monte. "Son iniciativas con hilo común que yo he trasladado al mundo de la moda", cuenta. Como en juego, transforma los objetos en prendas: una caja de cartón, un saco de café, una pelota de tenis, una chaqueta hecha con gorras...

Prendas de 'Esto no es una colección', que Nacho Lamar que presentó este viernes al Premio Nacional de Diseño Joven. Francisco Jiménez

El potencial de Nacho Lamar fue detectado tempranamente. Siendo aún un estudiante, en 2018, ganó el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón con una colección masculina que dejó boquiabierto a un jurado compuesto por grandes nombres de la moda nacional. Tres años después y en medio de una pandemia global, Lamar se las ingenia para hacer convivir su torrencial creatividad con las necesidades empresariales. L'Amar es la marca que está andamiando. Con ella aspira a encontrar "un hueco en el universo de la moda", pero tratando de fintar a sus actuales "métodos, a los que no les veo sentido". Se refiere Lamar a sus velocidades, sus exigencias consumistas, su naturaleza insaciable que tantos talentos creativos se ha dejado por el camino. "No me veo capaz de hacer dos colecciones al año, mi idea es hacer lanzamientos irregulares, cuando se pueda, sin verme forzado, experimentar, confeccionar el mismo modelo con diferentes tejidos... No querría hacer colecciones de 50 prendas, que muchas veces tienen prendas para hacer bulto, para rellenar", se propone.