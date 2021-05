Joaquín Guillén: "La Feria del Libro de Teruel está en línea ascendente y ese es el mejor elogio"

¿Qué significa para usted dirigir la Feria del Libro y del Cómic de Teruel?

La Feria del Libro y el Cómic de Teruel es para mí el proyecto cultural del año. Como empresario y gestor cultural realizo ferias, salones, ciclos y eventos por todo Aragón, Levante, Cataluña y Madrid a lo largo de todo el año, pero ninguno como la feria de Teruel, la feria de mi casa. Para un niño que creció en la calle San Andrés, a la espalda del Teatro Marín, y que se crió entre la Glorieta y la Plaza de San Juan, dirigir y poder construir desde hace 6 años la nueva feria del libro de Teruel es un orgullo y un placer.

¿Cómo ha llegado hasta ahí?

Llegué a retomar la Feria del Libro de Teruel a petición de la dirección general de cultura de Gobierno de Aragón de la mano de Nacho Escuín y José Luis Acín, con el apoyo de la Asociación Provincial de Libreros, el Gremio de Editores Aragoneses y del resto de instituciones participantes.

Es turolense, nacido en 1981. La Feria había desaparecido. ¿Qué supone su recuperación?

Teruel era la única capital de provincia de España que no tenía feria del libro, desde la desaparición de la antigua feria del libro de la Plaza de San Juan. Era de derecho y casi una obligación moral recuperar la feria como fuera para volver a situar a Teruel en el panorama literario nacional y creo que lo hemos conseguido en menos de 5 años. Ahora mismo ya no necesitamos explicar a los grandes autores y editoriales que Teruel tiene una feria del libro, si no que son los propios autores y editores son los que se nos ofrecen para estar en el cartel de la feria año tras año.

¿Qué busca, cuáles son las preocupaciones de partida?

Cada año buscamos mejorar al año anterior. Mi equipo y yo creemos que la feria tiene que ser atractiva tanto para los turolenses como para los participantes, por lo que buscamos el mejor programa posible tanto a nivel de estrellas nacionales, como de autores aragoneses y locales. También tratamos de mejorar los servicios a los expositores, para que estén más cómodos. Por otra parte, intentamos ampliar o crear nuevos espacios para los lectores en el entorno de la feria. Queremos crecer año a año a través de pequeñas mejoras que generen valor añadido. La feria tiene un tremendo potencial y un amplio espacio de crecimiento.

¿Por qué del libro y del cómic?

En la feria tiene que estar representado todo el sector del libro y eso incluye al cómic. Más aún cuando en la ciudad tenemos una librería especializada en cómic y sería un sin sentido privarla de su participación en la Glorieta. Otro de los argumentos de contar con el cómic en la feria es por la conexión con el Grado de Artes del Campus Universitario de Teruel y la Escuela Superior de Artes; también porque así hemos tenido la oportunidad de contar con grandes editoriales de cómic aragonés como Gp Ediciones y premios nacionales del cómic como Antonio Altarriba o Kim.

Joaquín Guillén está muy orgulloso de los tres premios Planeta de esta edición. Patricio Julve.

¿Cuál diría qué ha sido la recepción real de la población a la iniciativa?

Cuando empezamos en 2016 había muchas dudas con la vuelta de la feria porque se pensaba que se había perdido el contacto entre el lector y los actos de calle. Se creía que la gente no iba a las presentaciones literarias o simplemente que en Teruel se leía poco. La realidad es que por la feria en 5 años han pasado más de 13.700 personas y se han vendido más de 12.000 libros. Más de un libro por asistente. Son sólo datos pero hablan por sí mismos. Aquí se lee y mucho.

¿Qué tiene de original o de peculiar la Feria del Libro y del Cómic de Teruel?

A la hora de recuperar la feria lo primero que busqué fue un posicionamiento diferencial para la feria. No podíamos competir con las grandes ferias ni en número de casetas ni en presupuesto así que apostamos por posicionarnos como una feria diferente en cuanto al trato tanto a autores como a libreros y editores. Construimos una feria amable y cercana en la que la preocupación y el detalle fuera máximo tanto para locales como visitantes. De manera que se sintieran en un espacio amigo al que querer volver año tras año.

Si tuviera que hacer un balance de estos cinco años, ¿qué destacaría?

El apoyo de instituciones, libreros y editores, que siempre han estado ahí apostando por este proyecto y su mantenimiento en el tiempo y la escalada de ilusión. La feria está en una línea ascendente y esa ilusión es el mejor balance que se puede hacer. No tengo ni una mala experiencia de la feria desde sus inicios.

¿Qué resumen económico haría, cuáles sería algunas cifras que le emocionan?

En 5 años la feria ha supuesto un impacto económico para la ciudad de más de 300.000 €. Dinero destinado a cultura que genera riqueza para la ciudad y para la provincia. Contando esta sexta edición, por la Glorieta habrá pasado más de 311 autores y autoras en más de 234 actos literarios para todos los públicos. También habrán visitado la feria más de 1.600 escolares.

¿Podría rescatar algunos momentos especiales, no sé si inolvidables?

Son muchos los grandes momentos de la feria. Especial fue el primer pregón de la feria de Clara Usón, que suponía poner en marcha la feria de la nada. También será especial este año tener a tres premios Planetas juntos en una misma feria (Lorenzo Silva, Clara Sánchez y al turolense Javier Sierra), algo que creemos que nunca ha pasado en la provincia de Teruel; pero inolvidable para mí fue el pregón de Ana Alcolea, desde su casa por videoconferencia, el mes de octubre pasado, tras haber tenido que suspender la feria presencial de mayo, a dos días del inicio, por un brote de coronavirus en la ciudad. Creo que esa experiencia con el camión con los estands en la carretera a punto de salir, la suspensión de la feria de mayo y la celebración de la feria digital en octubre es algo que no se olvida.

¿Cómo se eligen los pregoneros? ¿Por qué Edurne Portela?

Los pregoneros, en este caso pregoneras de la feria del libro de Teruel, ya que siempre han sido mujeres. Se eligen por su papel como abanderados de la literatura nacional y también por suS méritos y premios. Estas son las pregoneras de la feria desde sus inicios:

Clara Usón. 2016. Premio Biblioteca Breve 2009, Premio Nacional de la Crítica 2013, Premio Sor Juan Inés de la Cruz 2018.

Care Santos. 2017. Premio Gran Angular 2004, Premio Ramón Llul 2014, Premio Nadal 2017, Premio Cervantes Chico 2020.

Carme Riera. 2018. Miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, miembro de la Real Academia de la Lengua, silla n; Premio Nacional de Narrativa 1995, Premio Nacional de las Letras Españolas 2015

Nerea Riesco. 2019. Premio Ateneo de Sevilla de Novela Joven 2004, Premio Factoría Creativa 2015.

Ana Alcolea. 2020. Premio Anaya 2011, Premio White Ravens 2012, Premio CCEI 2012, Premio Cervantes Chico 2016, Premio de las Letras Aragonesas 2019.

Edurne Portela. 2021. Premio al mejor libro de ficción del Gremio de las librerías de Madrid. 2018. Responsable de la sección literaria ‘Merece la pena’ del Programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena Ser. Columnista en El País, El Correo.

Mil gracias. ¿Cómo se han planteado la edición de este año?

Este año la edición esta marcada por la seguridad. Las medidas anti-covid son prioritarias por encima de todo. Hemos creado en colaboración con Sanidad y las instituciones un protocolo de seguridad que ofrezca las mayores garantías a los visitantes y participantes en la feria sin encorsetarlos ni hacerlos sentir incómodos. A partir de ahí, el planteamiento ha sido programar las últimas novedades literarias y contar con los mejores autores para recuperar la conexión con el público.

Edurne Portela inauguró ayer la VI Feria del Libro y del Cómic de Teruel. Jorge Escudero.

¿De qué se siente particularmente orgulloso?

De haber encontrado un consenso generalizado entre asistentes, autores, editores y libreros sobre el alto nivel de calidad de la feria, tanto a nivel organizativo como a nivel de programación y de haber rescatado la feria de mi ciudad del olvido gracias al apoyo de la Asociación Provincial de Libreros y del resto de participantes e instituciones.

¿Cómo responde la sociedad turolense?

La respuesta siempre ha sido muy buena. La gente de Teruel tiene ganas de feria y especialmente este año, después de la cancelación de la feria física de 2020. Estamos notando la ilusión de la gente por volver a la Glorieta y a sus casetas.

¿Qué supone en el plano cultural esta recuperación de la Feria del Libro?

Conlleva acercar los libros a la gente a pie de calle y crear un Teruel más culto y abierto. La feria es un espacio de conocimiento durante 4 días en primavera tanto para los lectores como para los que no lo son. De las cosas que más me gustan de la feria es cuando veo niños y niñas que muchas veces no venían a comprar un libro u oír una presentación y se acercan a las casetas a por un marcapáginas o simplemente a tocar un libro. Esos niños volverán, porque sin darse cuenta se están convirtiendo en pequeños lectores.

¿Es muy lector Joaquín Guillén? ¿Quiénes serían dos o tres o cuatro autores de cabecera?

Sí, soy lector. Leo de todo pero no tanto como me gustaría. En cada evento suelo acumular una media de 5 a 10 libros, por lo que la pila de libros por leer cada vez aumenta más. Me gusta mucho Vargas Llosa, Borges, Auster. De los autores nacionales Rosa Montero, Aramburu o Mendoza.

Si tuviera que recomendarnos dos o tres libros que le hayan marcado...

A los lectores puedo recomendarles todos y cada uno de los libros de la programación de este año de la Feria de Teruel que se pueden consultar en www.feriadellibrodeteruel.es.