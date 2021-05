Mari Carmen Gascón: "Con la Fonoteca ya somos el lugar de la voz del poeta"

¿Qué es y qué quiere ser la Fonoteca Española de Poesía?

La Fonoteca ya es lo que quería ser: un lugar donde recopilar la voz de los principales poetas. Es un proyecto que iniciamos en 2014, sin grandes pretensiones desde Zaragoza, y actualmente incluye a la mayoría de los poetas españoles y especialmente a aquellos con reconocimientos literarios. Creamos documentos multimedia que exhiben la imagen del poeta, su voz y sus textos escritos. En 2021, una vez consolidada nuestra labor en España, hemos creado la Fonoteca Global de Poesía en Español. Parte de nuestro proyecto pone el foco en el continente americano con la finalidad de recoger la voz de los principales poetas de cada país de habla hispana. Y así lo estamos haciendo ya.

Creo que tienen más de 1.200 poetas contemporáneos grabados. ¿Cuál es el procedimiento, los localizan, les localizan ellos a ustedes?

En cada país tenemos la confianza de algunos poetas referentes, bien porque están reconocidos con Premios Nacionales o pertenecen a la Academia de la Lengua Española (ALE) de su país o a Universidades. Ellos nos facilitan directamente una selección con los mejores poetas con la finalidad de mostrar la mejor representación de poesía de su país en la Fonoteca Global.

¿Cómo organizan a los poetas en las audiciones? Hay poetas clásicos, hay poetas en su propia voz...

La organización es simple. El núcleo del fondo documental son poetas leyendo sus poemas en su lengua original. La gran mayoría son en español y se accede por orden alfabético desde el menú ‘Poetas en español’; también los hay en otros idiomas, desde asturiano, aragonés o catalán, hasta japonés, sueco... Tenemos también tres colecciones de poetas clásicos (español, francés, inglés) que son leídos por profesionales; ellos ponen la voz y el criterio en lecturas magistrales. Nombramos solo a algunos: María José Moreno, Luis Trébol, Nicole Escolier, Sarah Shackleton y Gemma O’Reilly.

Cqrmen Gascón conversa con Antonio Gamoneda en la preparación de sus 'Poemorias'. Archivo Fonoteca.

¿Cuál es el impacto, la presencia que están alcanzando? Por ejemplo, han presentado la Fonoteca en el Instituto Cervantes, con Antonio Gamoneda.

La presentación de la Fonoteca Española de Poesía en el Instituto Cervantes, con la participación de Antonio Gamoneda y Luis García Montero, es parte del trabajo de consolidación y difusión que llevamos haciendo durante años. En estos momentos estamos colaborando, con el director de Adonáis, en la próxima exposición ‘Los 75 años de premios Adonáis’ en la Biblioteca Nacional. Anualmente cooperamos en los Encuentros Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca.

¿Han creado, por decirlo así, una biblioteca de libros de poesía paralela: física y en la red?

Entendemos que la poesía debe tener difusión en diferentes planos. En la red es donde se ubica el contenido del fondo documental y desde donde se puede acceder al total de documentos, pero también es necesario mostrarlos en espacios no virtuales y por ello realizamos exposiciones de poesía en salas o museos, y creamos la editorial Con Sentido para editar libros en papel en los que el poeta relata sus ‘Poemorias’.

¿En qué consisten las ‘Poemorias’? Todos tenemos en la cabeza las primeras, de Emilio Gastón, su compañero.

Con Emilio surgió el concepto de ‘Poemorias’: se trataba de hablar de la vida con poemas y de poemas a través de las memorias.

Han hecho, entre otras, las de Antonio Gamoneda, José Corredor-Matheos, Chantal Maillard y Francisco Ferrer Lerín, que es el último, y acaba de aparecer estos días. ¿Por qué ellos, y cómo es una sesión de ‘Poemorias’?

Pensamos en autores que aúnen poesía, reflexión y recuerdos. Hablamos con el autor sin prisa, varias veces, y con confianza por ambas partes grabamos unos documentos sonoros; con ellos elaboramos sus Poemorias. ¡Por cierto, estamos ultimando otras de un poeta vivo de nuestra tierra!

¿De qué se sienten especialmente satisfechos y qué les estimula cada día?

De la respuesta que recibimos de los poetas a los que nos dirigimos por primera vez; hay una relación de respeto y generosidad mutua, nosotros difundimos sus obras y ellos valoran la labor que realizamos en favor de la poesía. ¡Nos estimula cuando nos hacen propuestas, como la que nos realizó Marisa Pérsico, profesora del Departamento de Traducción en la Universidad de Roma que se ofreció a realizar, con el resto de profesores y alumnos, la traducción al italiano de los Premios Nacionales que tenemos incluidos en la Fonoteca; la finalidad es hacer exposiciones en su universidad. También acabamos de llegar a un acuerdo con la Universidad Ca’ Foscari de Venecia...

¿Cuánta gente participa en el proyecto de manera activa?

En la dirección del proyecto estamos cuatro personas, a las que hay que sumar quienes colaboran de forma puntual: locutores, traductores...

La Fonoteca de Poesía es gratuita y sin publicidad. ¿Cuentan con alguna ayuda?

No. Nuestra principal ayuda vino cuando entendimos que no tendríamos ayuda. Y con esta afirmación no digo que renunciamos a ella. Dependemos de nosotros mismos y aprendemos del mundo... También considero que el más necesario acto poético actual no está en escribir; está en cómo miramos la vida y a ello enseña cada poeta y más con su propia voz. Nos pueden seguir en fonotecapoesia.com.