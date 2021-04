Adiós a Osamu Kobayashi: ilustrador y animador de series como 'BECK', 'Paradise Kiss', 'Lupin III' o 'Naruto' 

El pasado viernes, 16 de abril, el animador e ilustrador Osamu Kobayashi falleció a los 57 años tras luchar durante dos años contra el cáncer de riñón. Desde el sábado, la red social Twitter se llenó de homenajes y condolencias por el fallecimiento del prolífico director, animador y diseñador desde hace más de 20 años.

Los seguidores del anime conocen muchos de sus trabajos, los más conocidos sin duda son 'BECK: Mongolian Chop Squad o Paradise Kiss,', dos series emblemáticas de los 2000.

El diseñador también es recordado por dirigir el arco de 'Naruto: Shippuden' llamado Boyhood, que se ha convertido en una de las mejores sagas de relleno de la serie Naruto.

También ha desempeñado otras labores en trabajos como Lupin III: parte IV' o la décima película de 'Naruto'.

La cuenta de Twitter de Osamu Kobayashi publicó un escrito en primera persona despidiéndose: "Anoche me fui al cielo. He estado luchando contra el cáncer de riñón durante dos años, pero desgraciadamente estoy agotado... Siento que todavía tenía algo que quería hacer y un trabajo que quería realizar. Estoy seguro de que renaceré y haré una buena obra. Adiós".