Payasas y 'malas madres' se suben al escenario en el nuevo espectáculo de la PAI

En el ADN de la compañía de teatro infantil PAI está, desde hace 42 años, la invitación al juego. Y ese espíritu no falta en su nueva obra de teatro, 'Llámame, Mary', que este sábado, a las 18.00, se estrenará en el Centro Cívico Río Ebro (hay otra sesión el domingo a las 12.00). Una mirada lúdica de la vida que en este caso trasladan a la maternidad, particularmente a las contradicciones que sienten muchas mujeres cuando llegan los hijos a sus vidas y que a menudo las tienen basculando entre el amor infinito por ellos y la culpa por no cumplir ciertas expectativas.

La PAI se acerca a esas vicisitudes de la mano de dos de sus actrices, Anabel López y Susana de la Fuente, que justamente están experimentando las mieles y los retos de la crianza.

"La idea, que surgió justo antes de la pandemia, parte de las conversaciones que teníamos Susana y yo sobre nuestras experiencia como madres, sobre esas expectativas que se depositan en nosotras, pero que también nosotras nos exigimos y que nos hacen dudar sobre si somos buenas o malas madres", explica Anabel.

Fue Marian Albisini quien recogió este punto de partida para dar forma a un guión que transformó esas vivencias maternales, esos sentimientos encontrados, esas esperanzas y desesperanzas en 'Llámame, Mary', obra en la que las protagonistas "juegan a ser madres" de una manera muy especial: metidas en la piel de dos payasas.

"Aunque nosotros siempre hemos estado especializados más en el teatro de animación, enseguida pensamos que este tema pedía que fuera escenificado en forma de 'clown'", explica Anabel. Para ello se pusieron en manos de un especialista, David Ardid, que les dio las claves del género y participó junto a Albisini en el guión. Y así Anabel y Susana interpretan a dos madres-payasas con roles muy distintos, subrayando esa dicotomía habitual de personalidades en el mundo de los 'clowns'.

"Son dos mujeres adultas, pero juguetonas, porque creemos que hay que jugar en todas las edades, en este caso a ser madres", explica Albisini.

Y subrayan: "No pretende esta obra hacer reflexiones, no hay moralina. No nos reímos de nosotras como madres sino de las situaciones que se plantean comúnmente en la crianza, las llevamos al terreno del humor, de la diversión. Es una obra tierna y apacible".

La obra dura una hora y está recomendada para niños y niñas a partir de 6 años. Las entradas cuestan 5 euros.

La escenografía y el 'atrezzo' es obra de la PAI y el vestuario, de Arantxa Ezquerro, reciente candidata al Goya y al Gaudí por su trabajo en 'Las niñas'.