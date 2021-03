series

HBO trabaja en tres nuevos proyectos derivados de 'Juego de Tronos'

HBO ya tiene confirmada una serie derivada de 'Juego de Tronos' ('House of the Dragon'), está trabajando en otra ('Tales of Dunk and Egg') e incluso baraja una producción animada sobre este universo de fantasía en HBO Max, pero su ambición no descansa y ya está considerando tres 'spin-off' más.