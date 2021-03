Los mejores memes de la gala de los Grammy

La 63ª entrega de los Premios Grammy 2021, ha estado protagonizada por las mujeres, que se han llevado una gran parte de los premios otorgados este domingo por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos en una gala sencilla y elegante y sin público, donde la música tuvo todo el protagonismo.

Las grandes favoritas de la noche, Taylor Swift y Beyoncé, cumplieron su objetivo de hacer historia. Swift ganó su tercer Grammy al disco del año por el aclamado 'Folklore'. Un logro que hasta ahora estaba únicamente en manos de Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel). Por su parte, Beyoncé se convirtió en la a artista más galardonada de los Grammy: 28 premios a lo largo de su carrera.

En una versión de la gala adaptada a las circunstancias y el contexto de la pandemia, la ceremonia tuvo un formato semipresencial. Conducida por el comediante Trevor Noah, contó con las actuaciones de Bruno Mars con Anderson Paak, Megan Thee Stallion con Cardi B, Taylor Swift o Bad Bunny. Este último logró su primer Grammy gracias a 'YHLQMDLG', mejor disco latino de pop. Natalia Lafourcade (regional mexicano) y Fito Páez (rock) completaron la lista de ganadores latinos.

Los espectadores siguieron la gala también a golpe de tuit y, una vez más, los memes no pudieron faltar. Entre lo más comentado, Beyoncé por su histórico triunfo y las puestas en escena de Dua Lipa y Harry Styles -que ganó su primer Grammy. Los 'looks' son siempre de lo más comentando en las redes cuando se celebran este tipo de eventos. En este sentido, quien dio que hablar (y mucho) anoche fue Noah Cyrus, hermana de Miley Cyrus, quien ataviada con un diseño de Schiaparelli no dejó indiferente a nadie. Un vestido que dio para muchos 'memes' por su parecido a un edredón.

