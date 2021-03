La cantante Sarah Harding revela que tiene cáncer terminal

La cantante británica Sarah Harding, que padece un cáncer de pecho con metástasis, reveló que probablemente no vivirá hasta la próxima Navidad a causa de la enfermedad, en declaraciones divulgadas este sábado por The Times.

Harding, de 39 años y ex componente del grupo musical británico de pop Girls Aloud, reveló el pasado agosto que se le había diagnosticado un cáncer de pecho, que se había extendido a otras partes de su cuerpo.

En un extracto de un libro de memorias ("Hear Me Out") de la artista, que publica hoy el citado diario, la artista indica que el pasado diciembre su médico le dijo que "las próximas Navidades (en relación a las de 2020) serían probablemente mis últimas".

"No quiero un pronóstico exacto. No sé por qué alguien lo querría. La comodidad y no tener dolores en la medida de lo posible es lo que para mí ahora es importante", reconoce Harding, que dice que ahora está intentando "vivir y disfrutar cada segundo" de su vida, "sin importar lo larga que vaya a ser".

"Me encuentro en una fase ahora en la que no sé cuántos meses me quedan. Quién sabe, igual sorprendo a todo el mundo, pero es como ahora miro las cosas", afirma.

Harding también reveló que sufrió sepsis mientras era tratada del cáncer de mama en el hospital y que estuvo en coma inducido y con asistencia respiratoria.

"Incluso después de que me desconectaran del ventilador, no podía hablar adecuadamente. Todo lo que podía hacer era emitir ruidos que sonaban a un chimpancé tratando de comunicarse", recordó.

La cantante reconoció que revelar públicamente su diagnóstico -el pasado verano- le resultó "aterrador", al tiempo que consideró que era "lo correcto".

Harding saltó a la fama en 2002 cuando el grupo Girls Aloud llegó a lo más alto de las listas de ventas con su trabajo "Sound of the Underground".

Tras la disolución de la banda en 2013, la cantante se centró en su carrera como actriz y, en lo musical, en 2015 debutó en solitario con el sencillo "Threads".