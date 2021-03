La filmoteca de Zaragoza proyecta un ciclo de cine francés del 15 al 23 de marzo

La filmoteca de Zaragoza inicia la próxima semana un ciclo de cine francés en el que se proyectarán cortometrajes y largometrajes desde el lunes 15 de marzo hasta el martes, 23 de este mes.

El ciclo 'Encuentro alrededor de la Francofonía' se organiza con motivo del mes de la francofonía y de la fiesta del corto, que cada año suelen tener lugar a lo largo del mes de marzo, a iniciativa del Institut Français de Zaragoza.

Comenzará con el programa 1 titulado 'La infancia dramática', que incluye la proyección este lunes, a las 18.00 del corto 'Da Yie', de Anthony Nti. Realizada en 2019 está interpretada por Prince Agortey y Matilda Enchil. También se podrá ver 'Un fils', de Medhi M. Barsaoui, que protagonizan Sami Bouajila, Najla ben Abdallah y Youssef Khemiri.

El programa 2 'Hacia otra mirada' se ha previsto para el martes, 16 de marzo, también a las 18.00, y se podrá ver 'Chien bleu', realizado en 2018 por Fanny Liatard y Jérémy Trouilh. Este corto de 17 minutos está interpretado por Michel Pichon, Rod Paradot, Mariam Makalou, Jean-Richard Joseph, y Ferrodja Rahmouni.

Ese mismo día se proyecta la cinta, de 92 minutos de duración, 'Camille', de Boris Lojkine, realizada en 2019 e interpretada por Nina Meurisse, Fiacre Bindala y Bruno Todeschini.

Para el miércoles y jueves, días 17 y 18 de marzo, se estrenará, a las 18.00, el documental 'The Mystery of the Pink Flamingo', de Javier Polo. Realizado en 2020 está protagonizado por John Walters, Eduardo Casanova, Rigo Pex, Antonyo Marest, Allee Willis y Kero Kero Bonito, entre otros.