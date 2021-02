Pablo Milanés: "La música lo es todo para mí"

¿Cómo está gestionando en lo personal y en lo profesional estos meses tan extraños y complicados?

No ha sido fácil para nadie, porque nos llegó algo completamente nuevo; no se tenía apenas información y eso generó caos y mucho temor. Se ha ido aprendiendo a manejar, a medida que sucedía y realmente ha sido un ‘shock’.

¿Ha extrañado mucho el escenario, el reencuentro con su público?

Claro que sí, como a todo el mundo que de repente tuvo que parar su actividad, es duro. Las conexiones que los músicos y artistas empezamos a hacer a través de las redes aliviaron algo todo eso, al menos el deseo de cantar y estar en contacto con el público.

¿Qué magia encierra la música para que a los 78 años recién cumplidos mantenga incorruptible esa pasión por cantar y comunicar?

La música es todo para mí, la mejor forma que encuentro para expresarme, la mejor manera de sentir e incluso de pensar. Creo que los músicos contamos con otro lenguaje muy especial, que nos permite comunicar, eso es algo único.

Ha visitado Aragón en numerosas ocasiones, como en las fiesta del Pilar de 1994 junto a Ana Belén y Víctor Manuel, en el Festival Pirineos Sur o en el Festival Luna Lunera de Sos del Rey Católico. ¿Qué recuerdos guarda de esas actuaciones pretéritas?

Por supuesto, me encanta ir a Aragón, aunque hace mucho que no voy a Huesca específicamente. Recuerdo con especial cariño también los conciertos en Sos del Rey Católico.

¿Qué le sugiere la figura de José Antonio Labordeta?

Fue un entrañable amigo, un excelente músico y una gran persona. Sobre todo, disfruté las visitas que hacíamos a una taberna en Zaragoza –que lamentablemente no recuerdo el nombre– con muchos músicos. Siempre que visitaba Aragón, nos reuníamos ahí y disfurtábamos de grandes momentos y conversaciones.

Arranca en Huesca su gira ‘Días de Luz’. ¿Qué puede avanzarnos del recital y del ‘tour’?

Empiezo esta gira ‘Días de Luz’ para presentar un repertorio que incluye muchos clásicos y también temas más novedosos pero que siento son esenciales en mi obra. Es un formato íntimo que va a permitir generar un ambiente más emocional y reflexivo, o eso esperamos, con la intención de pensar en el futuro con más esperanza, más luz.

¿Le resulta complicado decidir el ‘setlist’ de sus actuaciones ante su monumental repertorio?

Sí, a veces es difícil, porque cuando tengo armado un grupo de 20 o 25 canciones, enseguida recuerdo otra que debiera estar. Por eso, tengo una carpeta preparada con la idea de repertorio que he concebido, pero detrás de ese grupo coloco muchas canciones que sé que se me puede ocurrir cantar de improviso.

¿Se acostumbra uno a que algunas de sus canciones trasciendan lo musical para incrustarse en la vida de las personas? ¿Cómo asume que, por ejemplo, haya personas que pongan de nombre a sus hijas los títulos de sus canciones?

Siempre me ha llamado mucho la atención y me da cierta felicidad, pues imagino que esos textos, esas melodías que he compuesto, pasaron a ser algo preciado en la gente, hasta el punto de dar nombre a una hija, inspirado en mis canciones.

¿Cuándo, cómo y dónde sintió la vocación musical? ¿Barajó en algún momento otras ocupaciones profesionales?

Antes de sentir yo mismo mi vocación, creo que mi madre se dio cuenta de mis condiciones vocales y mi musicalidad. Desde pequeñito, ella tuvo la determinación de que yo sería músico, artista y me llevaba con 5 y 6 años a muchos concursos en programas radiales de jóvenes intérpretes. De ahí, pasé a programas más profesionales, la televisión y, luego, a cantar con los viejos trovadores en las calles. Así empecé. ¡Nunca me planteé hacer otra cosa, no tuve tiempo!

Si se reencontrara con el ‘adolescente’ Pablo Milanés, ¿qué consejos le regalaría tras su experiencia?

A los adolescentes les digo que trabajen mucho por lo que les gusta e interesa y, sobre todo, que lean siempre, así sabrán lo que les gusta, cuando no lo tengan claro.

¿Qué discos o intérpretes escucha más asiduamente en casa, en soledad? ¿Se siente atraído o reflejado en alguno actual?

Sobre todo la música barroca (Bach, Händel, Lully…), que es una de las bases de mi música, también mucho jazz, que me ha influenciado siempre.