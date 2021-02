El ‘gandul’ Santi Díaz se estrena en solitario con ‘El sentido arácnido’

La pandemia y el confinamiento han alterado drásticamente rutinas y existencias. En el caso de los artistas han abierto en ellos puertas que creían cerradas o simplemente desconocían. Imposible encapsular y aislar tamaña energía y creatividad. Es el caso de Santi Díaz, la mitad de Los Gandules, quien acaba de facturar su primer disco en solitario bajo la denominación Deusted.

El bilbilitano editará el próximo 1 de marzo ‘El sentido arácnido’, una colección de nueve canciones casadas con el rock que tanto encandila a su autor. Son hijas del encierro. «El día 1 de abril escribí una canción que se titula ‘Luna’. Salió del tirón. Me sorprendió hasta a mí. Nunca había hecho una canción tan bonita. Bueno, a mí me lo parece. Habla de la hija de unos amigos a los que tengo mucho cariño. Era una niña muy deseada y hacía justo un año que había llegado. Creía que había perdido la capacidad de hacer canciones, pero escribir esta me animó a seguir. Después escribí ‘El sentido arácnido’, que también me pareció preciosa. Compuse tres más y recuperé cuatro canciones viejas. Alguna con más de 25 años. Y decidí grabarlo todo», recapitula.

La grabación se efectuó en el estudio Luna Nueva de la capital aragonesa, bajo la producción de Guille Mata, figura esencial en el resultado final. «Aparte de un músico buenísimo –es bajista, entre otros, de Los Gandules–, me encanta cómo produce. Guile me conoce bien y sabe cuáles son mis limitaciones y mis virtudes. Yo tenía una idea muy clara de cómo quería que fueran las canciones. Un poco primitiva, la verdad. Pero él ha logrado hacer que todo suene bonito. Fue lo que le dije desde el primer momento: quiero que suene bonito. Pero se ha ‘pasao’», confiesa.

Ante la siempre difícil tesitura de definir a su ‘criatura’, Santi Díaz lanza algunas pistas: «Personalmente, es un disco que a mí me gustaría escuchar. Yo crecí con los Leño, con los Ilegales, con Los Enemigos. El rock y el pop en castellano de los 80. Todo eso está en mis canciones. Es inevitable y tampoco quiero evitarlo. No he inventado nada y tampoco lo pretendo. No soy un buen guitarrista y soy un cantante mediocre. Pero creo que escribo canciones majas que hablan de cosas que a todos nos han pasado alguna vez, de los dos temas que mueven el mundo: el amor y lo contrario».

Los fieles seguidores de Los Gandules no deben temer. Este vuelo en solitario no implica que aparque su dúo con Roberto Montañés. «No tengo ninguna intención de tocar en directo este disco. Lo que ocurre es que hubo un día durante el confinamiento en el que decidí apagar la tele y ponerme a escribir canciones. Eso me salvó la vida. Literalmente. No exagero», concluye.

Está previsto que el disco salga el 1 de marzo en plataformas digitales y venta ‘online’. Se despachará en la FNAC de la plaza de España y, unos días antes, estará disponible en preventa en la Chocolatería El Bombón de Calatayud. El 15 de febrero lanzará un adelanto de la canción que da título al álbum en Youtube.