El yacimiento romano de Los Bañales trabaja en el diseño de su propio videojuego

La epigrafía romana de Los Bañales y la comarca de Cinco Villas será la protagonista de un videojuego que se presentará el próximo año. Se ambientará en un recorrido virtual desde yacimientos arqueológicos ubicados en Lusitania pasando por Los Bañales, Santa Criz de Eslava en Navarra, Burdeos y, finalmente, en Roma, corazón del Imperio.

Mostrará la existencia de una cultura epigráfica que es común en toda el área mediterránea con la existencia de tradiciones locales. "Es lo que ha gustado, es un proyecto que reivindica la unidad europea a través de la globalización por medio de latín pero que no pierde la esencia de las identidades locales que se vuelcan", explica Javier Andreu, director científico de la excavación de Los Bañales en Uncastillo.

El proyecto es innovador ya que, aunque hay muchos videojuegos ambientados en el mundo antiguo, tendrá la peculiaridad de situar el protagonismo en las inscripciones situadas en su contexto arquitectónico y monumental.

De esta manera, se van a diseñar recreaciones de los lugares en que se han localizado. El juego se basará en la resolución de enigmas relacionados con la información que aparece en algunas de las inscripciones integradas en el catálogo de las ciudades elegidas. "Todas ellas tienen en común que son catálogos muy generosos. En el caso de Los Bañales y Santa Criz son dos yacimientos significativos al concentrar una buena parte de las inscripciones existentes en el valle del Ebro ya que tenemos muy poca epigrafía en piedra antigua que no haya sido reutilizada", revela.

Este novedoso proyecto se denomina ‘Valete vos viatores! Travelling through Latin Inscriptions across the Roman Empire’ y verá la luz antes de junio de 2022 ya que sus diseñadores ya están trabajando. Cuenta con un presupuesto de 311.000 euros y se desarrollará al amparo del proyecto de la modalidad Europa Creativa impulsado desde la Universidad de Navarra con la colaboración de la Universidad de de Coimbra, de la Sapienza Universitá di Roma, de la Université de Bordeaux, del Museo Nazionale Romano de Roma y del municipio de Idanha-a-Nova en Portugal.

En un mes se celebrará la primera reunión del equipo y comenzará la toma de imágenes para digitalizar y generar recursos en las distintas ciudades. La iniciativa sitúa al yacimiento de Los Bañales y al navarro de Santa Cruz al nivel de otros centros arqueológicos y epigráficos muy importantes porque ahí están también el Museo Nacional Romano con la mayor galería de inscripciones que existe en Occidente, la Sapienza como universidad con gran experiencia en epigrafía digital y Burdeos con gran nivel en innovación tecnológica. "Nosotros nos sumamos aportando nuestra experiencia ensayada en el Museo Virtual de Los Bañalaes para documentar en 3D en las recreaciones virtuales. Ahora nos atrevemos a dar el salto al soporte del videojuego que puede posicionar Los Bañales y las inscripciones ante un público más amplio", apunta Andreu.

La Fundación Uncastillo que impulsa el proyecto de investigación arqueológica de Los Bañales iniciará el 1 de febrero la campaña de catalogación de todo el material recuperado en Los Bañales. Se va a contratar a cuatro personas que en Layana, que estarán inventariando y clasificando de manera que el 1 de marzo todo estará ya depositado en el Museo de Zaragoza. Además está ya listo el Plan de Actuación de los Bañales que la Fundación ha realizado por encargo de la Dirección General de Patrimonio y que marca la estrategia de futuro del yacimiento. También se plantea convertir Los Bañales en un parque arqueológico como una vía para retener población a través de la atracción de visitantes.