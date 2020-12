Esta Navidad, encuentra el libro que te haga despegar y crecer

Querido Papá Noel, queridos Reyes Magos, queridos papás, mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas y demás intermediarios…, este año todos los niños de mi tierra –los de Huesca y de Teruel como los zaragozanos– no es que se hayan portado bien…, es que se han portado ¡de fábula! La pandemia nos ha encerrado en casa, ha clausurado los parques, en el cole nos ha robado los balones y los abrazos. Nos ha robado también los libros, los libros compartidos, los libros encima de la mesa, los libros prestados sin cuarentenas, el aprendizaje cooperativo y los materiales en común… Y, sin embargo, no nos ha robado la sonrisa –bajo las mascarillas– ni las ganas de escuchar historias. No nos ha quitado las ganas de leer, ni las ganas de libros. Por eso, desde este rinconcito de nuestro ‘Escolar’, me atrevo a pediros un regalo más. El mejor regalo. Un libro. ¡Ojalá cada niño encuentre el suyo! El que le haga despegar y crecer, el que le haga, para siempre, lector. Os propongo unas cuantas opciones, por si os quedáis sin ideas. Son simplemente eso: libros que son regalos.

Para los más pequeños

Para los que meses atrás se perdieron las clases de infantil y de los primeros cursos de primaria, esos que han descubierto la magia de las letras, las palabras y los cuentos a medio camino entre las pantallas y el aula, el salón de casa y la tableta, para ellos: ‘Un cuento para cada letra’ de Carmen Gil y Natascha Rosenberg. Una divertida historia para cada una de las 29 letras que forman ese código secreto y mágico que construye todas las historias.

Para los que ya leen solos

Para los que se pasaron los meses de encierro mirando sus cuentos una y otra vez, siguiendo la lectura con el dedo, ojeando las ilustraciones e inventando nuevos cuentos. Para los que encontraron en la lectura refugio y compañía: una reflexión en forma de cuento, una fotografía de ‘Los días en casa’ de Begoña Oro y Núria Aparicio. Para que no se acabe aquella alegría de balcones, de canciones y de besos arrojados por la ventana. Para que no olvidemos a todos los que pusieron su granito de arena para hacer del con–fin–amiento un comienzo.

Para los que aman las historias

Para los niños grandes y los grandes niños. Para los que aún están dispuestos a jugar con las palabras: ‘El libro de Gianni Rodari’ de la editorial Blackie Books. Versos, cuentos y vida. Cuentos en verso, versos de cuento. Finales inesperados, miradas nuevas. Gianni Rodari habría cumplido 100 años en este extraño 2020.

Y para los más jóvenes

Para los de secundaria, los que necesitáis historias que os ‘enganchen’ de nuevo: ‘¿Estás ahí?’ de Jorge Gómez-Soto. En medio de esta vida rara que nos ha tocado vivir, imagina cómo sería recibir un mensaje de tu padre en un chat oculto: «Lara, hija, ¿estás?». Nada especialmente raro de no ser porque tu padre murió hace apenas unos días, después de una larga y terrible enfermedad. Y la vida sigue. Y los mensajes de un padre ‘virtual’ acompañan a una joven que se enfrenta al amor, al desamor, a la violencia y a la toxicidad, al misterio y al abismo de tener que tomar decisiones en la vida.

Queridos todos… ¡regalen libros! Y si vienen de la librería de barrio, ¡mejor!