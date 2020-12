Isabel Coixet: "Como espectador, no me gusta que me den todo mascado"  

Como en la vida, en la película 'Nieva en Benidorm' "hay muchas cosas que no tienen explicación", reconoce su directora, Isabel Coixet, quien se confiesa también como una espectadora a la que no le gusta que le den "todo mascado".

"Es alucinante cómo cada público se monta una película en la cabeza completamente diferente, y eso para mí es un orgullo", ha celebrado este miércoles la cineasta catalana en una nueva sesión en línea del ciclo de cine, "La buena estrella" de la Universidad de Zaragoza.

En su nuevo filme, Timothy Spall interpreta a un solitario hombre inglés que acaba de recibir la jubilación anticipada y se traslada a Benidorm, donde tiene como misión encontrar a su hermano, ayudado por una nueva conocida (Sarita Choudhury) y una policía (Carmen Machi) obsesionada por la presencia de Sylvia Plath en los años cincuenta en la ciudad de la Costa Blanca.

En el elenco, también se encuentra la actriz madrileña Ana Torrent, quien da vida a Lucy, una señora de la limpieza que parece que nadie ve.

"Si dejas todo no tan explicado, hay mucho más lugar para imaginar"

Torrent, segunda invitada del coloquio presentado por el periodista Luis Alegre, ha coincidido con Coixet en la idea de dejar algunos huecos libres a la imaginación del espectador.

"Si dejas todo no tan explicado, hay mucho más lugar para imaginar", ha concretado la intérprete, quien reconoce que piensa muchas cosas sobre sus personajes cuando los prepara, pero no necesita que todo tenga una explicación.

En una película que hace un retrato de la soledad, Lucy es para la directora el personaje "más solo" porque "nadie la ve" en su día a día a cargo de la limpieza.

"Para mí es importante ver el trabajo de la gente que está en contacto con nuestra intimidad. Las mujeres de la limpieza son admirables, ríete tú de Wonder Woman", ha señalado la cineasta, quien ha homenajeado, en sus palabras, a "las kellys" que trabajan a un ritmo frenético en los hoteles.

"Yo he trabajado para plataformas y no tengo nada en contra de ellas. Pero hay algo en la sala de concentración, de respeto y de solemnidad que no está en tu casa"

Para Alegre, la cinta cuenta con personajes "ricos y sugerentes" y es "muy libre", como le ha comentado a la directora reconocida con ocho premios Goya: "Es inequívocamente tuya, tiene muchas de las cosas que nos gustan de ti y de tu cine".

A través de otro de los personajes -la policía que interpreta Carmen Machi- se recuerda el paso de la poeta estadounidense Sylvia Plath por la ciudad alicantina, en 1956, durante su luna de miel con Ted Hughes.

"Descubrí que había estado en Benidorm leyendo su diario; describía plenitud y podemos afirmar que fue muy feliz viviendo en Benidorm", ha relatado la cineasta, quien aplaude una nueva biografía de la poeta en la que se la reivindica como "alguien vital".

Este drama, que se estrenó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid el pasado 24 de octubre y que está actualmente en cartelera, es para Coixet "una película concebida para salas".

"Yo he trabajado para plataformas y no tengo nada en contra de ellas. Pero hay algo en la sala de concentración, de respeto y de solemnidad que no está en tu casa", ha rematado la directora Premio Nacional de Cinematografía 2020.