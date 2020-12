Estos son los consejos de la Policía Nacional para detectar un billete falso

El más sencillo y el que también avala el Banco de España es el método de toque-mire-gire, que, en apenas unos segundos, permite comprobar la autenticidad de un billete.

Si al tacto, el papel del billete tienen textura firme, resistente y áspera, y si algunos elementos tienen relieve, es muy probable que sea auténtico.

En el apartado 'mire', comprobamos, al contraluz, las marcas de agua, los motivos de coincidencia y el hilo de seguridad.

Al girar, veremos cómo el parche holográfico o la banda holográfica -dependiendo del valor del billete tendrán uno u otra- cambia, alternando entre su valor y la representación de una puerta o ventana (en el parche) o el símbolo del euro (en la banda).

La Policía ha recordado también en alguna ocasión que los rotuladores para comprobar la autencidad de un billete nos son completamente fiables.

Igualmente, y aunque parezca mentira, algunos billetes falsos ni siquiera lo ocultan. Son moneda fabricada ya como falsa, pensada para ser utilizada en juegos, disfraces o hasta en películas.

Estos billetes presentan en uno de sus laterales el siguiente mensaje: "This is not legal tender, it's used for motion props". La Policía recomienda que si alguno de estos billetes llega a nuestras manos se lleve a la comisaría más próxima.

Los billetes de curso legal tan solo cuentan con las siglas del Banco Central Europeo en uno de los laterales (los que no lo llevan sin, directamente, falsos).