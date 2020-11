Lectura para adolescentes: cuatro propuestas que no podrás rechazar

'Catorce' de Paula Figols / (Ed, Pregunta)

Catorce son los kilómetros que separan África de Europa. 14, los años que tiene Karim cuando cruza el estrecho en busca de una vida mejor. Catorce, las razones que se me ocurren para comenzar el curso con esta novela de la zaragozana Paula Figols. 1: porque nace de la realidad y trata de explicarla sin edulcorarla. 2: porque narra con la sensibilidad de un adolescente, la mirada crítica de una adulta y la honestidad de quienes sufren. 3: porque es una novela de jóvenes para jóvenes. 4: porque las voces que forman el relato (una chica de aquí, un chico de allá, un educador, una madre…) forman un coro que nos muestra las distintas caras de la verdad. 5: porque es necesario conocer antes de juzgar. 6: porque nos descubre la geografía de una Zaragoza, que esconde muchas más historias de las que creemos. 7: porque tiene un ranquin de las mejores palmeras de chocolate. 8: porque no victimiza a sus personajes sino que los describe con respeto. 9: porque esconde una historia de amor. 10: porque nos cuestiona. 11: porque nos emociona. 12: porque nos saca de la zona de confort. 13: porque nos hace falta mirar de cerca y de lejos. Y 14: porque no son Menas, son menores, son chavales.

Portada del libro P.T.

'Retomar el vuelo' de Ana Sarrías (Lóguez Ediciones)

Un verso de un poema de Benedetti da título a esta novela corta (o relato largo) de la escritora pamplonesa Ana Sarrías, autora multipremiada por sus micrrorelatos. "No te rindas,/ aún estás a tiempo/ de alcanzar y comenzar de nuevo,/ aceptar tus sombras,/ enterrar tus miedos,/ liberar el lastre,/ retomar el vuelo".

Tras la muerte de sus padres y su hermana pequeña en un terrible accidente al que sobrevive, Hugo debe re-hacer su vida, re-construir los pedazos en que se ha transformado su mundo y seguir caminando sin olvidar, con cicatrices pero sin traumas. Su tío Marcos, solitario, delicado, sutil… (músico de profesión con pánico escénico y sus propios fantasmas) será el adulto encargado de acompañarle en silencio las más de las veces, con discreción y ternura en la tarea de reaprender (a caminar, a sentir, a vivir).

Una novela en la que la autora utiliza su habilidad en el microrrelato para condensar en cada página el análisis de las más duras y complejas emociones y hacerlo poesía, literatura, vida.

Portada del libro P. T.

‘La historia imposible de Sebastian Cole’ de Ben Brooks

Emma y Oleg han perdido a su amiga Sarah que se ha mudado al campo. Así que deciden inventarse un tercer miembro de la ‘pandilla’. Inscriben a Sebastian en la lista de clase, hacen exámenes por él… y de repente: Sebastian aparece en su guarida secreta del patio a bordo de una nave de cartón. Un suceso imposible dará como resultado un mundo entero imposible. Una novela deliciosa en la que lo maravilloso se mezcla con naturalidad con lo cotidiano. Una historia donde la fuerza la imaginación hace nacer amigos, da vida a muñecos de nieve y convierte en verosímiles las más locas aventuras. Cerca, muy cerca de ‘La historia interminable’ y ‘Momo’, de Michael Ende, esta historia imposible de Ben Brooks está repleta de optimismo y nos devuelve toda la confianza que encierra la mirada de los niños. ¡Y que tanto necesitamos! Con apenas 17 años, Ben Brooks (Gloucestershire, Reino Unido, 1992) escribió ‘Crezco’ –después llegarían ‘Lolito’ y ‘Hurra’–, la obra que lo convirtió en autor estrella de la narrativa anglosajona. Hoy es referente de toda una generación de jóvenes lectores.

Portada del libro P. T.

‘El viaje de Rosa’, de Marika Mailjala (S. M.)

"Rosa corre por la pista. Las patas del galgo golpean el suelo. Rosa corre a toda velocidad". Rosa es un galgo de carreras, la más veloz en la pista. Pero Rosa... "sueña con bosques, prados y liebres de verdad. Sus patas se mueven en silencio". Un día se escapa y corre, corre… atraviesa el bosque, la ciudad, el circo, corre en paralelo al tren y en medio del tráfico. Hasta que encuentra un hogar y dos amigos, en un pequeño parque. Ya no es la primera, se detiene a esperar a sus amigos, juega con ellos. Ya no es un galgo de carreras pero ahora le resulta más fácil respirar.

Esta deliciosa historia de la autora finlandesa Marika Mailjala nos descubre el valor transformador, liberador del viaje. En tiempos de limitación de movimientos, de encierro y de aislamiento, este álbum nos hace correr a lomos de quien busca la libertad en lo sencillo: en el juego, en la mirada limpia, en la aceptación de la propia identidad, en el cuidado.

Apúntate a la newsletter de planes con niños y recibe en tu correo todo tipo de ideas para entretener a los más pequeños de la casa.