Amaia Romero: "Lo de las entradas de Zaragoza es una vergüenza"

Amaia Romero se ha pronunciado este martes sobre el lío montado con la cancelación de su concierto en Zaragoza el pasado día 16 de octubre y el problema de la devolución de las entradas. Y se ha pronunciado de forma categórica, además. De "vergüenza" ha tratado el hecho. Y pide a sus fans que guarden las entradas, "por si acaso".

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, la cantante pamplonesa asegura que lo ocurrido con las entradas de Sevilla y Zaragoza "es una vergüenza". "No he dicho nada hasta ahora porque me aconsejaban no hacerlo, espero que reclamando a los responsables, One World Music, os devuelvan el dinero. Guardad la entrada por si acaso porque intentaré compensároslo".

lo de las entradas de sevilla y zaragoza es una vergüenza. no he dicho nada hasta ahora porque me aconsejaban no hacerlo😥

espero que reclamando a los responsables: one world music, os devuelvan el dinero.

guardad la entrada por si acaso porque intentaré compensaroslo❤️

Además, ha enlazado un comunicado de Primavera Labels y GTS Management, sus oficinas de representación, en el que insisten en que One World Music es "la única responsable de efectuar la devolución de las entradas". "Os recomendamos que si vuestras peticiones de devolución no prosperan y no lográis obtener respuesta por los canales que esta empresa ofrece para realizar ese trámite, acudáis a las oficinas municipales de información al consumidor" para interponer una reclamación.