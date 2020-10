Rosalía y Pharrell Williams buscan impulsar a la mujer latina en la música

Dos reconocidos vocalistas y compositores, Rosalía y el estadounidense Pharrell Williams, han llamado este jueves a las casas discográficas y plataformas de "streaming" a crear ambientes más favorables para las mujeres en la industria musical, desfavorecidas por un supuesto "algoritmo machista".

Rosalía y Williams se han presentado juntos en la conferencia virtual 'Latin Music Week', de la organización Billboard, durante una charla en la que también explicaron el proceso de sus respectivos trabajos.

"En la industria de la música latina sigue habiendo un problema sistémico, que impide que las mujeres tengan las mismas oportunidades de crecer y el mismo éxito que los hombres", ha afirmado Rosalía, que fusiona el flamenco, la música electrónica y los ritmos urbanos.

Según ha comentado, esto no significa "que no esté agradecida por todo lo que está pasando en mi carrera y, sí, yo trabajo muchísimo, pero sé que hay muchas mujeres artistas que también trabajan mucho, pero que las cosas no se han alineado de la forma en la que ha pasado conmigo".

Por su parte, Pharrell Williams, quien desde hace dos años trabaja con 'Rose', como la llama, ha reconocido que ha ido "aprendiendo cómo funciona el lado latino".

"Este es un momento importante para apoyar a las mujeres de la música latina. Sería maravilloso que todas las empresas discográficas impulsen de verdad a sus (artistas) femeninas", ha declarado el también productor musical, muy conocido mundialmente por su tema "Happy" (2013).

"Sé que se están abriendo espacios y desarrollando talentos femeninos, pero lo más importante es el momento en que firman el contrato, cuáles son las condiciones", ha destacado el estadounidense.

"Al no haber una posición de igualdad (...), las mujeres tenemos que demostrar mucho más que los hombres que nos merecemos ciertas cosas que para ellos son automáticas", ha alertado por su parte Rosalía.

"Algoritmo machista"

A Rosalía, que ha pasado la mayor parte de 2020 en Estados Unidos, entre Miami y Los Ángeles, le llama la atención cómo funciona el algoritmo de las plataformas de "streaming" como Spotify, Deezer, Apple Music y Pandora.

"Las mujeres no tenemos el beneficio mecánico de las proveedoras digitales de música", señala.

"Me ha llamado la atención cómo cuando una mujer participa en una colaboración, aunque tenga el mayor tiempo en una canción, suelen poner su nombre en el segundo o tercer lugar. Esto hace que el algoritmo no la tome en cuenta y se le hace más difícil ser escuchada por nuevos oyentes", ha criticado.

En este sentido, Williams ha hecho un llamamiento "a un cambio del algoritmo para que tome en cuenta esto", pues, indica, "la forma de hacer el negocio no está ayudando".

Williams ha halagado a la artista española, que con el álbum 'El mal querer' figuró en la lista de mejor discos de 'The New York Times' en 2018.

Dice que, además de poseer "una mente excepcional", tiene una pasión "sin límites" por el trabajo.

"Cuando la conocí me impresionó y lo primero que hice fue llamar a los ejecutivos de Sony Music para decirles que no la dejaran salir del edificio sin hablar con ella", relata el estadounidense, conocido también por canciones como "Blurred Lines", "Safari" y su colaboración con J Balvin.

Ambos conectan en una visión "multicultural de lo que es la música", con una propuesta que incluye el baile, las artes escénicas y el diseño de escenarios y atuendos.

Williams asegura que ahora que "la música latina es ya vista como normal en el mercado general, ha llegado el momento de dar más luz a artistas como Rosalía, a mujeres que están desafiando las convenciones en la música".

Como cada año, antes de la transmisión por la cadena Telemundo de los Premios Billboard, se realiza la 'Latin Music Week' o Semana de la Música Latina, aprovechando la presencia de los artistas, productores y compositores que viajaban para asistir a la ceremonia de entrega de los premios.