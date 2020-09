Juanjo Bona: “Sueño con dedicarme a la música, pero es complicado"

“Tengo el teléfono que arde”, aseguraba Juanjo Bona, joven de 15 años vecino de la localidad zaragozana de Magallón este martes, después de que la noche anterior se emitiera su aplaudida actuación en el concurso de Telecinco ‘Idol Kids’. “De la jota a Queen”, bromeaba el conductor del programa, Jesús Vázquez, haciendo referencia no solo a las raíces sino también a los comienzos musicales del joven. “Soy un buen maño y estoy orgulloso de serlo”, comenzaba su presentación.

Su brillante actuación consiguió poner “la piel de gallina” a los tres miembros del jurado, integrado por Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean. Este último destacó: “La única duda que tendría sería ponerte el 9,5 o el 10”. Además de lograr los tres votos del jurado profesional, se hizo con una puntación del público del 82%. Ahora toca esperar al resultado del resto de casting para ver si llega a la final.

En cuanto al tema elegido por Bona fue 'Somebody to love', de Queen, por una recomendación de su profesora de canto moderno. “Es el tema que he trabajado durante todo el año en clase y suponía un reto para mí ya que estoy más acostumbrado al pop en español”, reconoce.

En cuanto a las valoraciones del jurado, Bona asegura sentirse “muy orgulloso” de los veredictos a pesar de los nervios. “Creo que fueron sinceros conmigo y que me hablaron desde el corazón para ayudarme a mejorar”, asegura. “Cada programa pasan un montón de niños por ese escenario y no es fácil que te digan cosas así, para mí es una gran alegría”, añade.

Como quedó evidenciado durante su presentación minutos antes de salir al escenario, el aragonés no puede obviar sus orígenes musicales, aquellos que se encuentran en otra de sus pasiones: la jota. “Son dos mundos muy diferentes, me he pegado muchos años yendo cada fin de semana a un concurso y la verdad es que es muy sacrificado”, reconoce. Esta realidad, unida a las pocas salidas profesionales que tiene esta disciplina, son, en su opinión, algunas de las causas de que la jota tenga poco tirón entre la gente más joven.

Actualmente cursa 2º de bachillerato en la rama de ciencias en el instituto de enseñanza secundaria (IES) Juan de Lanuza de Borja. En cuanto a su futuro, admite que tiene dudas entre estudiar una ingeniería o lanzarse al mundo del arte. “Sueño con dedicarme a la música el día de mañana, pero es muy complicado”, reflexiona.

Junto a él, en el backstage y pasando algunos nervios durante la actuación, se encontraban sus padres, Nieves Arregui y Juanjo Bona. Aseguran que la experiencia ha sido “algo inolvidable”. “Como madre ¿cómo me voy a sentir?, ¡superorgullosa de mi hijo!”, asevera. Y aunque reconoce que no conocía nada acerca del programa hasta el día que le llamaron por teléfono, afirma que la experiencia ha merecido la pena: “Me comentó que iba a apuntarse a un concurso, pero le dije que por qué no descansábamos un poco. No para, siempre se está moviendo”.

Con la jota en el corazón

Con tan solo 9 años, sus padres se apuntaron a un viaje que organizaba la rondalla de Magallón con motivo de una actuación que iba a tener lugar en Salou. Ahí empezaría todo. “Fuimos como espectadores, pero le llamó la atención y decidió probar. Enseguida le dijeron que tenía buena voz”, rememora.

Su madre asegura que Bona siempre ha tenido la jota en el corazón. “Ganó el primer concurso al que fuimos, en La Almolda, y desde entonces no ha parado”, añade Arregui. Bona también quedó finalista en certámenes de jota infantil y juvenil del Pilar de la capital aragonesa.