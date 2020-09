Isabel Pantoja alaba la voz de Juanjo Bona, de Magallón, en 'Idol Kids': "Me has encantado"

Juanjo Bona, de 15 años y natural de la localidad zaragozana de Magallón, empezó en la música ganando concursos de jota y recibió este lunes por la noche el aplauso del público y del jurado del concurso de Telecinco Idol Kids integrado, entre otros, por Isabel Pantoja, por su interpretación de la canción de Queen 'Somebody to love'.

Antes de su interpretación, confesaba al presentador Jesús Vázquez que Isabel Pantoja le ponía "especialmente nervioso". Y fue ella la primera en dirigirse a Juanjo Bona cuando salió al escenario. Tras aconsejarle que se relajara para paliar los nervios, le preguntó de dónde era y dijo que de un pueblo de Zaragoza, Magallón, y el público rompió en aplausos. "¡Vaya 15 años más bien hechos, hijo!", exclamó la tonadillera. "El escenario es tuyo y todos los que estamos aquí somos tus amigos", concluyó para dar paso a la actuación.

"De la jota a Queen", dijo Vázquez mientras Juanjo tomaba el micrófono con aplomo. "Qué bien canta Juanjo", añadió a sus familiares. "¡Me encanta! !Me encanta su hijo!". Su brillante actuación consiguió poner "la piel de gallina" a Isabel Pantoja, según afirmó. "Me has encantado. Sé que estás muy nervioso porque es lógico. Esos nervios poco a poco se te irán quitando pero me he quedado anonadada", le dijo.

Jesús Vázquez, con los padres de Juanjo Bona, de Magallón Telecinco

Otro miembro del jurado, Carlos Jean, coincidió plenamente con su apreciación. "Es genial no hablar de técnica cuando alguien va sobrado. La única duda que tendría sería ponerte el 9,5 o el 10", le dijo.

La cantante Edurne también coincidió con sus compañeros pero se animó a darle un consejo a Juanjo: "Creo que tienes una voz genial. Pero yo te veo que tienes tanto talento que tienes que creértelo. Puedes hacerlo. Ten seguridad en ti mismo. Si rompieras del todo ya sería apoteósico", valoró.

Después, Juanjo consiguió los tres botones verdes del jurado y el público le puntuó favorablemente con un 82.8%.