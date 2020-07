Juego, libro y cuaderno para divertirse con 'El monstruo de colores' en familia este verano

Los adultos sanos emocionalmente, autónomos y capaces de gestionarse así como de gestionar su entorno son fruto de una crianza dedicada y cuidada. En los últimos años se habla mucho de la educación emocional, ¿qué es? ¿Resulta necesaria para conseguir una sociedad de adultos "sanos"? Tradicionalmente, la gestión de las emociones no ha formado parte de los conocimientos que se "formaban" sino que se pensaba que a través de la imitación se podían autogestionar. La educación emocional, sin embargo, nos ayuda a identificar, aprender y gestionar las emociones básicas que nos acompañan desde edades tempranas, sin etiquetarlas como buenas o malas ni rechazarlas o reprimirlas.

Sin embargo, enseñar a gestionar la frustración cuando las cosas no salen como uno espera, perder el miedo a situaciones que los adultos no percibimos como peligrosas o, sencillamente, entender lo que preocupa a un niño de tres años no siempre es sencillo para los padres. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a entrar en materia sin que salgan espantados después de un rato de ardua conversación?

Para hacerlo sin dificultad a través del juego, la diversión es un gran vehículo para aprender, han llevado la historia del libro infantil 'El monstruo de colores' al tablero, para que, tirando dados y moviendo fichas, los niños puedan identificar emociones y explicarlas mientras ayudan al confuso protagonista a descubrir qué le ocurre. Un juego para divertirnos en familia, estrechar lazos y pasar tiempos juntos este verano.

Juego basado en el libro 'El monstruo de colores' Amazon

¿En qué consiste este juego?

'El monstruo de colores' es un juego sencillo y rápido de entender, dirigido a niños de 3 a 6 años. El objetivo es ayudar, de forma colaborativa, a que el Monstruo pueda descubrir sus emociones. Para ello, hay que ir tirando el dado y recogiendo las fichas que representan a la felicidad, el miedo, la ira o la calma, entre otros, y, por turnos, uno de los participantes deberá contar una historia (real o inventada) que refleje una experiencia relacionada con dicho sentimiento.

Pero las emociones pueden seguir trabajándose en los ratos en los que toda la familia no puede estar junta. Para ello han desarrollado el cuaderno para pintar de ‘El monstruo de colores’ con el que los pequeños pueden divirtiéndose y aprendiendo sin necesidad de ayuda de los adultos. Aunque no sepan leer, pueden interpretar los dibujos y las expresiones faciales del protagonista para saber qué acaba de ocurrir y, después, con temperas, ceras o lápices de colores deberán pintarle del color de las emociones que correspondan en cada caso.

Cuaderno para colorear de 'El monstruo de colores' Amazon

Por supuesto, para disfrutar de toda la diversión y aprendizaje que ofrecen estos dos complementos es recomendable tener en casa el cuento original y disfrutar juntos leyéndolo estas noches de verano. ‘El monstruo de colores’ narra una historia sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el lenguaje de las emociones.

Libro infantil 'EL monstruo de colores' Amazon

Adelantándonos al final de verano

Para los peques de la casa que en septiembre se vayan a enfrentar a nuevas emociones, siempre se pueden ir trabajando gracias a ‘El monstruo de colores va al cole’. Un libro en el que página a página acompañaremos a un monstruo nuevamente confundido ante la aventura de enfrentarse a su primer día de colegio. Nuevas rutinas, espacios y dinámicas que servirán para que el niño tenga una referencia cuando sea él mismo el que deba aprenderlas en su primer día de clase.

Libro 'El monstruo de colores va al cole' Amazon

