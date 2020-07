Las fotografías del aragonés Víctor Manuel Mamblona baten récords en Google

Víctor Manuel Mamblona empezó a colgar fotos en internet en 2006. «Quería dar a conocer mi trabajo, así que mepecé a volcarlas en dos webs españolas, Foto Países y Panoramio. Tiempo después, Google compró Panoramio, que acabó desapareciendo, y nos pidió permiso para que nuestras imágenes siguieran con él». Así, las fotos de Víctor Manuel Mamblona se integraron en los servicios que ofrece el buscador y cada día son contempladas por miles de navegantes. «Fotos mías aparecen en publicidad de casas rurales, en catálogos y en libros. Yo siempre he dejado libertad para que las utilicen, y me las han pedido en numerosos países», señala. Hace apenas unos días, Google le comunicaba que habían superado los 50 millones de visualizaciones, una cifra récord.

«La verdad es que no he hecho gran cosa para conseguir esa cifra –relata–. Google, como fotógrafo colaborador, te ofrece un montón de posibilidades, pero yo no las aprovecho».

En su récord cuenta con dos ventajas. La primera, el alto número de instantáneas que ha colgado, 50.001. Aunque, todo hay que decirlo, la competencia es cada día más alta y la mayoría de las ciudades conocidas dispone ya de cientos de fotografías de las que el internauta medio al final solo ve dos o tres. Hay que ofrecer muy buenas imágenes para lograr un ‘clic’.

La segunda ventaja es que Víctor Manuel Mamblona ha viajado mucho. Así, ha aportado fotografías realizadas en sus travesías por Marruecos, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Austria, Francia, Canadá, Grecia, Jordania, Rusia, Perú... También por España, que ha recorrido de punta a punta, y sobre todo Aragón, comunidad de la que ofrece instantáneas muy curiosas, tanto panorámicas como de festividades populares. «Lo que más practico es la foto de viaje o de paisaje, aunque, como estoy en el grupo de José Antonio Duce, él me ha metido también en la experimentación, la foto creativa y las nuevas tecnologías».

Víctor Manuel Mamblona, con una de sus cámaras Víctor Manuel Mamblona

Mamblona no cree que su récord sea algo único. «Cincuenta millones de visualizaciones son muchas, pero la experiencia me dice que siempre hay alguien en algún rincón del mundo que ha hecho más cosas que tú. Seguramente habrá alguien cuyas fotografías tengan más visitas que las mías». Ya en 2006, en la web Foto Países, estuvo en el número uno del ránkin de imágenes más visitadas.

De formación básicamente autodidacta, aprendió las técnicas de laboratorio de la mano de Marisa Marín. Ha celebrado varias exposiciones y está vinculado a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Conserva todas las cámaras que ha utilizado en su vida, desde la primera, de baquelita, que le costó «diez duros hace setenta años», hasta las últimas, que han sido Olympus, Nikon o Panasonic. «La verdad es que hago fotos hasta con el teléfono móvil... y algunas salen muy bien».

Las cifras de visualizaciones conseguidas le han valido la atención de Google, que tiene un sistema de puntos para ‘retribuir’ a los mejores colaboradores (no hay compensación económica por las imágenes). «Los dos últimos años me han invitado al viaje y los gastos para una convención que organizan en California –relata–, pero entre que no domino el inglés y mis problemas de vista, he acabado por rechazar la invitación. Empecé a tener problemas en la mácula de los ojos hace unos años, así que dejé de subir fotografías nuevas. Ahora la cámara la cojo poco y ya no cuelgo nada en internet».