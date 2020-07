Descubre el 'top 3' de los videojuegos más vendidos de Amazon y cuatro ventajas exclusivas para estudiantes

Puede que ser estudiante implique meses de mucho estrés, de días de estudio que se hacen infinitos, de trabajos que parece que no van a terminar, de vivir una temporada rodeados de apuntes. Pero, también tiene muchas ventajas exclusivas, como las de Amazon Prime Student, algunas de ellas, limitadas y, otras, indefinidas.

Entre las indefinidas, está la posibilidad de probar el servicio completamente gratis durante 90 días y, una vez cumplido este periodo de tiempo, su coste pasa a ser de 18 euros anuales, la mitad que el precio habitual para no estudiantes. Esta oferta se mantiene hasta que te gradúes o por un máximo de cuatro años. Además, tendrás acceso tanto a Amazon Prime Video como a Twitch, la plataforma de 'streaming' de vídeo cuya principal función es servir como retransmisión de videojuegos en directo.

Y, en lo respectivo a las ofertas limitadas, hay una especial que te ayudará a actualizar tu catálogo de juegos ahorrando dinero: un descuento de 10 euros para gastar en Amazon hasta el 31 de julio (incluido). Parece que razones para hacerse Amazon Prime Student no faltan, ¿verdad?

Amazon Prime Student

Descubre las ventajas de ser Amazon Prime Student. Amazon

'Top 3' de videojuegos más vendidos de Amazon

'Animal crossing: New Horizons' (Nintento Switch)

Despídete de la ciudad y crea tu propia isla paradisíaca con esta versión renovada del juego creado por Tom Nook, 'Animal Crossing: New Horizon', con un 17% de descuento.

Animal crossing: New horizons. Amazon

'The last of us II' (Play Station 4)

'The last of us II' no es un juego, es una obra de arte, y por eso ha escalado hasta la segunda posición de los videojuegos más vendidos de Amazon en apenas unos días desde su lanzamiento. Ellie y Joel han vuelto, y este viaje no será menos épico que el anterior. Disfruta de la secuela del aclamado juego de Naughty Dog.con un 16% de descuento.

The last of us II. Amazon

'Minecraft' (Nintendo Switch)

Conviértete en un as de la construcción con bloques con el clásico 'Minecraft' y crea tu propio escenario, explora, y trata de sobrevivir. Consíguelo con un 7% de descuento.

Minecraft. Amazon

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.

En Heraldo buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.